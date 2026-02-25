Cargas policiales contra aficionados del Benfica en los aledaños del Bernabéu

Celia Pérez 25 FEB 2026 - 19:50h.

Antes del inicio del partido de esta noche

Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Benfica en Champions League hoy

El partido de esta noche entre Real Madrid y Benfica viene cargado de tensión. Más allá de todo lo que ha supuesto el incidente racista de Prestianni con Vinicius, con cruce de declaraciones y posicionamientos para todos los gustos, la previa ha estado marcada también por las cargas policiales a aficionados del club lisboeta en los alrededores del Santiago Bernabéu.

Tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque, la policía ha cargado contra un grupo de aficionados del Benfica en las horas previas al inicio del partidos. Al parecer, algunos de ellos han tenido que ser atendidos por los servicios médicos.

Otro de los protagonistas de la noche es José Mourinho. El técnico del Benfica, sancionado por su expulsión en la ida de la eliminatoria contra el Real Madrid, se subió al autobús junto al resto de la expedición que puso rumbo al Bernabéu. Los integrantes del Benfica salieron de su hotel de concentración en la capital de España, el Hotel InterContinental situado en el Paseo de la Castellana, a 3,4 kilómetros del Bernabéu, a las 18:56 horas.

Cualquier recibimiento que el madridismo tuviese en mente para Mourinho queda en el aire. Su regreso, casi trece años después al Bernabéu, lo condicionó con su expulsión por sus protestas airadas y reiteradas de la ida tras una falta en la que demandó la segunda amarilla a Vinícius.