Aunque le costó arrancar, Florian Wirtz ha mejorado sus prestaciones en el Liverpool. El alemán se ha asentado como el mediapunta del equipo y está demostrando tanta presencia como creador de juego que a la hora de la finalización. En este sentido, el club alemán ha ganado un recurso importantísimo para mejorar el mal primer tramo de temporada e intentar reengancharse a los puestos de Champions League. Sin embargo, el Real Madrid tuvo en su mano firmarle el verano pasado. De hecho, todavía algunas informaciones afirman que podría darse el próximo verano, aunque en principio la intención es buscar un perfil más como el de Vitinha. Sea como fuere, su agente ha desvelado que ha ofrecido al jugador al club blanco. Y, en concreto, a Florentino Pérez personalmente.

Así lo cuenta su propio agente, Volker Struth, en un podcast del diario Bild. Si bien el principal representante del futbolista es su padre, este contrató los servicios del conocido agente alemán para asesorarle con otras cuestiones. Pues bien, este empresario, de la firma Sports360 GmbH (la misma que Toni Kroos), revela que tuvo una conversación personal con Florentino Pérez para llevarle al Real Madrid.

Todo sucedió en verano del 2025. Tras confirmarse el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid, Struth contactó con el técnico para pedirle que se llevara a Florian Wirtz con él. Si bien el entrenador tolosarra habría estado encantado de hacerlo, afirmó que no dependía de él: "Tienes que hablar tú con el presidente". Y allá que fue el representante alemán, quien guarda una relación cercana con Florentino Pérez.

Florentino Pérez le pasó el 'melón' de Florian Wirtz a José Ángel Sánchez

"Hola, Florentino. ¿Qué tal estás? Como te he comentado en varias ocasiones, tengo aquí a un jugador interesante que me gustaría recomendarte", le dijo el representante alemán al presidente del Real Madrid. Sin embargo, el dirigente blanco le habría dado largas de manera elegante: "Hola, querido Volker. Tus consejos siempre son importantes para mí. ¿Lo has hablado con José Ángel?", le comentaba, pasando la 'patata caliente' a José Ángel Sánchez, CEO del club.

Sin embargo, al poco tiempo entendió que el fichaje del alemán no entraba en la planificación deportiva del club, ni por perfil ni por coste del fichaje. "En el Real Madrid tampoco están las arcas llenas", revelaba el agente. Posteriormente se consumó su fichaje por el Liverpool, a cambio de 125 millones de euros. Y, aunque sus inicios han sido titubeantes, ahora está teniendo mucha más continuidad e incluso siendo decisivo en algunos partidos.