Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 08:03h.

La Federación de Marruecos ha emitido un comunicado respecto a su entrenador

Xavi Hernández y la llamada para convencer a Jules Koundé: "Pensaba que encajaba en su sistema"

Durante las últimas horas ha surgido el rumor de que Walid Regragui podría abandonar la selección de Marruecos a pocos meses del inicio del Mundial. La noticia sacudió el país, quien espera una gran participación de los suyos después de llegar a la final de la Copa África.

Rápidamente apareció en escena un viejo conocido de LALIGA EA SPORTS como es Xavi Hernández. Después de dejar el FC Barcelona, el técnico de Terrassa no ha vuelto a dirigir a ningún equipo y esta podía haber sido una gran oportunidad para estar en el Mundial 2026.

Otro de los nombres que podría estar sobre la mesa era el de Xabi Alonso. El donostiarra fue sustituido por Álvaro Arbeloa en el primer equipo del Real Madrid y, por el momento, se está tomando las cosas con calma.

Además, según ha contado Luis Pérez en ElDesmarque Madrugada, Marruecos está en negociaciones con Andrés Iniesta para que sea su siguiente director deportivo en la selección.

Marruecos desmiente la salida de Regragui

Sin embargo, la Federación de Marruecos ha desmentido la salida de su entrenador a través de un comunicado en su cuenta de X (antiguo Twitter). "La Federación Real Marroquí de Fútbol desmiente las noticias difundidas sobre su separación del seleccionador, el señor Walid Regragui", dicta el escrito.

Las especulaciones sobre su posible marcha comenzaron semanas atrás, cuando varios medios apuntaban el deseo del entrenador de dejar el equipo e incluso haber presentado una carta de dimisión. Algunos periodistas incluso señalaban que la salida podía concretarse hoy mismo. Pero esta información fue desmentida por la Federación marroquí.

De esta forma, la Selección de Marruecos ha cerrado la puerta a dos jugadores históricos del mejor centro del campo de España. Aun así, cuentan con un gran prestigio en Europa por sus éxitos recientes (como la Bundesliga del Bayer Leverkusen o LALIGA con el Barcelona), por lo que volverán a tener nuevas ofertas encima de la mesa.