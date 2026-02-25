Miguel Casado 25 FEB 2026 - 19:52h.

El Real Madrid se juega el pase en Champions ante los portugueses

Sorteo de octavos de la Champions League: fecha, horario y cuadro completo de cruces 2026

El Real Madrid recibe al Benfica en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los playoff de la Champions League. El equipo luso llega con dos bajas: la del jugador Prestianni, tras la suspensión cautelar de la UEFA por el presunto caso de racismo con Vinicius y la de José Mourinho en el banquillo, después de la doble amarilla que vio en Da Luz.

Pero pese a la sanción, el técnico portugués se ha subido al autobús del equipo, que ha recorrido las calles de Madrid desde el céntrico hotel en el que se han hospedado hasta el estadio del Paseo de La Castellana.

Por lo tanto, Mou no repetirá -a priori- una de las suyas y ni verá el encuentro desde la televisión en el propio hotel, como hizo como técnico del Inter de Milán, ni se quedará en el autobús, como ya hizo durante su época de entrenador madridista.

Tensión en la previa del encuentro

Como se esperaba, las horas previas al partido están siendo tensas en el centro de la capital de España. Han sido muchos los aficionados del equipo de Lisboa que se han desplazado hasta Madrid y la Policía ha tenido que cargar contra ellos en momentos puntuales para mantener el orden en las calles cercanas al Bernabéu.

Además, a la llegada del autobús del equipo portugués, en el que iba Mou, se han escuchado cánticos de 'Prestianni, hijo de puta', dirigidos al jugador que, presuntamente, llamó "mono" a Vinicius tras el gol del brasileño en el encuentro de ida, que se celebró hace una semana.

En lo deportivo, la principal novedad es la ausencia de Kylian Mbappé en el once inicial, que arrastra problemas en su rodilla izquierda y tendrá que descansar durante unos días. Gonzalo García le sustituye en el ataque del plantel dirigido por Álvaro Arbeloa.