Saray Calzada 25 FEB 2026 - 11:20h.

La Kings League se promociona en plena Gran Vía

Gerard Piqué y Marcelo protagonizan otro vacile más: "En el Bernabéu, si vas de blanco, te lo pitan”

Compartir







Gerard Piqué sigue con su proyecto de la Kings League y acaba de lanzar una campaña para promocionarla en Madrid con un dardo a un viejo conocido: Álvaro Arbeloa. Él se hizo eco del apodo del 'cono' que le habían puesto en redes y en el eslogan de la campaña hay una frase que indirectamente va por él.

Es una frase que se va a ver bien porque está en plena Gran Vía. En el cartel aparecen varios jugadores de los diferentes equipos de la liga de Piqué y en medio de todos ellos un cono. "No somos tan conocidos, pero lo seremos. La Kings League vuelve en marzo", dice en la pancarta.

Piqué ya enseñó en un directo a Iker Casillas esta pancarta y el exportero reaccionó. "¡Cómo te gusta enredar!", comentó el de Móstoles. El exjugador del catalán aseguró no haber sido el artífice de esto. "Te lo juro me lo han pasado hoy para aprobarla. La he aprobado, pero no tenía ni puta idea", comentó al respecto.

¿De dónde viene el apodo de 'cono' a Álvaro Arbeloa?

A pesar de la gran rivalidad que vivieron cuando uno estaba en el Madrid y el otro en el Barça, Casillas y Piqué han construido una gran amistad y desde que empezó la Kings League ha estado ahí en su proyecto. Con el que no parece que tiene tan buena relación es con Álvaro Arbeloa. El apodo del 'cono' se lo pusieron en las redes sociales porque le criticaban por su falta de velocidad en el campo.

Piqué se pronunció en diciembre de 2015 de la alineación indebida por la que fue denunciado el Real Madrid en un partido de Copa del Rey. Arbeloa le respondió llamándolo "amigo" y el catalán volvió a la carga. "Arbeloa dijo que era amigo mío, pero es 'cono-cido'", comentó haciéndose eco de lo que le decían en las redes.