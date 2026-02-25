Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Benfica en Champions League hoy

Celia Pérez 25 FEB 2026 - 19:28h.

El once elegido por Arbeloa para el Bernabéu

Desestimada la apelación del Benfica contra la suspensión provisional de Prestianni

Compartir







El Real Madrid se mide este miércoles al Benfica, en el encuentro correspondiente a la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de la UEFA Champions League. Los de Álvaro Arbeloa, tras el 0-1 de la ida, buscan cerrar el pase en el Santiago Bernabéu y dejar atrás una eliminatoria que más que por lo deportivo ha estado marcada por el incidente racista entre Prestianni y Vinicius.

El Real Madrid quiere volver a imponer el fútbol. El que le sitúa a un paso de los octavos de final, ronda en la que no falla desde la temporada 1996/1997. Tras dejar una de sus mejores imágenes del curso en Da Luz, pero tirarla por tierra en El Sadar, donde se dejó un liderato de laliga que apenas fue capaz de sostener una semana. Con la motivación de las noches de Champions, el técnico blanco ha decidido optar por un once definido en el presente del que se cae por lesión Dean Huijsen y Kylian Mbappé.

PUEDE INTERESARTE Qué le pasa a Mbappé y cuánto tiempo estará de baja

No se recupera a tiempo el internacional español de su dolencia muscular en el gemelo y Antonio Rüdiger, que descansó para la cita en Pamplona, aumenta la jerarquía de una defensa a la que también regresa Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

Con Jude Bellingham aún lesionado, como Militao y Dani Ceballos. Sin Rodrygo, sancionado, no hay espacio en los planes de Álvaro Arbeloa para retoques. El músculo en un centro del campo con Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde. La libertad imaginativa para Arda Güler. La responsabilidad del gol sobre Vinícius junto a Gonzalo en ataque.

PUEDE INTERESARTE El ofrecimiento de Florian Wirtz a Florentino Pérez para fichar por el Real Madrid

Once del Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinicius y Gonzalo.

Por parte del Benfica también es oficial el once y salen con Trubin; Dedic, Otamendi, T. Araújo, Dahl; Aursnes, Ríos, Barreiro; Rafa Silva, Schjelderup; y Pavlidis.