Desestimada la apelación del Benfica contra la suspensión provisional de Prestianni

Gianluca Prestianni ante el Real Madrid
Gianluca Prestianni ante el Real Madrid. Cordón Press

  • Por lo que permanece suspendido para esta noche

El comité de apelación de la UEFA ha informado este miércoles de que ha desestimado el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina al argentino Gianluca Prestianni tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones.

En elaboración
