Muchos aficionados del Real Madrid han mostrado su enfado con el central mientras estaba en el palco

El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fans por hacer el saludo nazi

Raúl Asencio protagonizó el gran susto de la noche en el Santiago Bernabéu. El central del Real Madrid sufrió un fortísimo choque con Eduardo Camavinga en la disputa de un balón aéreo durante la segunda mitad del partido ante el Benfica que le dejó inmóvil sobre el terreno de juego, teniendo que ser atendido por las asistencias y abandonando el campo con collarín para, posteriormente, ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Los gestos de preocupación de sus compañeros eran evidentes, tanto en el césped como en el banquillo y en la grada. Mientras se realizaba la asistencia médica, la realización televisiva del partido enfocó al palco donde se ubicaban algunos de los jugadores lesionados del Real Madrid. Allí casi todos tenían también cara cariacontecida, pero hubo una excepción: Dean Huijsen.

Dean Huijsen, de risas con su padre mientras atendían a Raúl Asencio

La actitud de Huijsen en el palco no ha gusto nada a muchísimos seguidores del Real Madrid. Cuando enfocaron a la grada, el central estaba riéndose y mirando el móvil con su padre, que estaba una fila por delante, pese a que uno de sus compañeros estaba siendo atendido por los médicos sobre el césped.

El gesto de Huijsen contrasta, además, con el de Dani Ceballos. Justo una fila delante, a apenas dos metros de distancia del central, el centrocampsí que tenía una cara de preocupación evidente desde el palco.

Esa actitud de Huijsen ha provocado infinidad de críticas en las redes sociales. Hay quienes piden incluso su salida del Real Madrid, no sólo por la reacción sino también por su bajo rendimiento deportivo a lo largo de la temporada. Más allá de medidas extremas que evidentemente no se producirán, lo que sí parece evidente es que Dean estuvo poco afortunado en ese preciso momento.