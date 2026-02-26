Kylian Mbappé no estuvo en el Santiago Bernabéu para ver la victoria del Real Madrid ante el Benfica

Miguel Casado 26 FEB 2026 - 00:36h.

El francés no estuvo en su palco, como en otros partidos en los que se ha ausentado

El Real Madrid venció y eliminó al Benfica en el Santiago Bernabéu en los playoff de la Champions League, en un encuentro en el que Álvaro Arbeloa contaba con numerosas bajas. Y es que a las ausencias con las que ya contaba al principio de la semana -Militao, Bellingham, Rodrygo y Huijsen-, el martes se unió la de Kylian Mbappé.

El '10' arrastraba molestias en su rodilla izquierda que le obligaron a retirarse del entrenamiento previo al choque y que tampoco le permitirán jugar en los próximos duelos.

Pero a diferencia de sus compañeros, el francés no estuvo en el estadio del Paseo de La Castellana para ser testigo del triunfo de los suyos. Tal y como pudo comprobar ElDesmarque, el capitán de la selección francesa no ocupó el palco en el que se deja ver habitualmente en los encuentros que no puede jugar.

Huijsen, Militao, Bellingham y Rodrygo, por su parte, además de presenciar el encuentro desde el graderío, bajaron al túnel de vestuarios para saludar a sus compañeros tras certificar el acceso a la siguiente ronda de la Champions, donde se medirán al Sporting de Portugal o al Manchester City.

Los partidos que se ha perdido Kylian Mbappé esta temporada con el Real Madrid

Desde que comenzase la temporada 2025/26 -sin tener en cuenta el Mundial de Clubes, donde atravesó un complicado virus-, Kylian Mbappé se ha perdido varios partidos con el Real Madrid. El primero fue ante el Manchester City, en el que estuvo los 90' sentado en el banquillo.

Fue unos días antes, ante el Celta de Vigo, cuando sufrió la lesión de rodilla que sigue arrastrando. Por ella se perdió el duelo ante el Real Betis, el primero del año, y la semi de la Supercopa de España ante el Atlético. Viajó para jugar 14 minutos en la final ante el Barça, pero unos días después tampoco jugó ante el Albacete en Copa. El último encuentro que se perdió fue ante la Real Sociedad, el pasado 14 de febrero, donde también estuvo en el banquillo.