Miguel Casado 25 FEB 2026 - 23:46h.

Las palabras del belga tras el partido ante el Benfica

Cargas policiales contra aficionados del Benfica en los aledaños del Bernabéu

El Real Madrid se ha metido en los octavos de final de la UEFA Champions League después de eliminar al Benfica con un resultado global de 3-1. Eso sí, los de Álvaro Arbeloa no se libraron de sufrir. Y es que los primeros minutos del partido en el Bernabéu fueron completamente de los lusos, que se adelantaron a los trece minutos de juego. Tchouameni igualó rápido el partido y Vinicius certificó el pase blanco, mientras que Thibaut Courtois, un día más, dejó una de sus paradas milagrosas al filo del descanso.

El portero belga ejecutó una grandísima salvada justo antes del intermedio, cuando el marcador reflejaba el 1-1. Y en la entrevista postpartido con Ricardo Sierra en Movistar + desveló su 'truco'. Ni más ni menos que una técnica traída del voleibol y heredada de sus padres.

"Vi una foto y la verdad que lo paré bien", presumía entre risas al principio. "El balón pasa entre las piernas, creo que estoy bien abajo, preparado para parar. Es un poco de los genes de mis padres, que han jugado al voleibol y yo de pequeño jugaba. En los términos de portero lo llamamos una parada swip the leg, porque quitas la pierna y asi llegas rápido abajo. Porque si yo quiero saltar y no quito la pierna, pues nunca llego pero si quito la pierna, con el movimiento llego rápido abajo. Es una técnica que aprendí en el Chelsea y son técnicas que usamos y que en algunos momentos nos sirven", contaba en la charla.

Más de Thibaut Courtois en el postpartido

Sobre el baile de Vinicius Jr tras el gol: "Estaba lejos. siempre me doy la vuelta porque estoy solo. Me alegro que Vini baile, porque eso significa que mete goles"

El análisis del encuentro: "Ellos al final como no jugaba Prestianni no jugaron con un extremo derecho, estaban más en medio y ahí nos han creado problemas, porque se movían mucho. Su lateral estaba alto y había un espacio que no conseguimos cerrar bien. En la segunda parte hemos defendido mejor, porque hemos ajustado un poco en el descanso, pero es verdad que hemos sufrido. El gol es un poco de mala suerte, porque Raúl le pega, yo lo paro y justo va al jugador. Luego hemos mejorado y hemos metido el gol rápido, que eso era importante".

La fiabilidad del Real Madrid: "Creo que sí somos fiables, en la Champions es normal que te creen ocasiones, hay que ajustar algunas cosas y lo hacemos con vídeo con el míster. Hemos sido continuos estas últimas semanas, aunque creo que nos falta algo de fluidez y rapidez en el juego. Si tardamos mucho en dar el pase, el rival se acomoda rápido".

El próximo rival en Champions: "Ya sabes que va a salir el City. Es verdad que hace mucho que no juego contra el Sporting, creo que desde 2015 con el Chelsea. Es un estadio bonito también, así que a ver si podemos cambiar. Es un rival duro, que está muy bien en la liga portuguesa, pero es verdad que llevamos muchos años contra el City. A ver si por una vez no cae así".