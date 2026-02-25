Miguel Casado 25 FEB 2026 - 20:41h.

La carrera por la presidencia del FC Barcelona ya está más que en marcha y los precandidatos están apareciendo todo lo que pueden para intentar ganarse los apoyos de los socios culés. Joan Laporta es el claro favorito, pero nadie descarta ningún escenario y el abogado barcelonés, que tampoco se fía, está yendo a show por acto para convencer a aquellos que no estén en su bando.

Si durante la mañana del miércoles dejó un espectáculo con un toro mecánico y gritando 'Madridista el que no bote', durante la tarde, en otro evento en San Cugat, se ha 'vestido' de pitoniso para ver cómo sería el futuro Barça con él sentado en el palco.

Y lo ha hecho al más puro estilo 'Laporta': con los cerrados, recreándose en sus palabras y dejando boquiabiertos a los asistentes. Incluso, como bromeaba el presentador del acto, poniendo "cachondo" a alguno.

El show de Joan Laporta en un acto de precampaña

Durante su visión, el expresidente azulgrana visualizó que en los próximos años se verá "uno de los mejores momentos de nuestra historia".

"Ya te lo puedes imaginar", advertía. "El estadio terminado con 105.000 espectadores gritando en cada partido 'Visca el Barça', gritando goles que se oirán de aquí an Tombuctú", continuaba

A nivel deportivo, el nivel no bajaba... "El equipo será el orgullo de todos los aficionados del Barça, con jugadores formados en La Masía", aseguraba. "Seguiremos teniendo a Koundé, Pedri, Lamine, Alejandro Balde, Gavi, Bernal... Tendremos un par de auténticas estrellas en casa, además de Raphinha y De Jong", enumeraba.

El presentador le interrumpía. "Espabila, eh. Que me estoy poniendo cachondo. ¿Podemos abrir los ojos ya, o no?", bromeaba.

Pero Joan tenía más. "El equipo, creo que será muy similar al que tenemos, con algunos retoques, porque habrá algunos cambios, pero será un equipo que ofrecerá un espectáculo futbolístico. Esas tardes, a las cuatro o cinco, cuando huele a césped y hace sol, que es perfecto para venir al fútbol y tomarse una buena copa. Con eso será como si estuviéramos en el cielo, ¿no?", se deleitaba.

E incluso tenía tiempo para acordarse del Real Madrid. "Ese momento en el que el Barça marca un gol al Madrid cada cinco minutos. Será como una de esas sensaciones", concluía.