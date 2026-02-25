Miguel Casado 25 FEB 2026 - 23:15h.

El Real Madrid se ha metido en los octavos de final de la Champions League después de eliminar al Benfica de José Mourinho. Los de Álvaro Arbeloa ganaron también en el Santiago Bernabéu (2-1) e hicieron bien la victoria por la mínima en Da Luz. Vinicius Jr sentenció la eliminatoria en la segunda mitad, pero Aurelien Tchouameni, MVP tanto de la ida como de la vuelta, fue el autor del gol con el que los blancos neutralizaron el inicial gol luso.

El francés habló con Ricardo Sierra al término de os 90 minutos y habló de su tanto, el primero de la temporada. Y es que durante el calentamiento tuvo una premonición. "Calentando metí muchos goles y dije que hoy era mi día. El míster me dice que empuje un poquito más. Él va a ayudarme a marcar más goles y yo tengo que seguir así", decía revelando, además, la petición de Arbeloa de mirar más a portería.

La defensa a Vinicius y el análisis del partido

Las palabras del galo dejaban, además, una reivindicación de su compañero Vinicius. Tras el presunto caso de racismo que se vivió hace más de una semana en el estadio del Benfica, ahora Tchouameni expresó un contundente "Este es nuestro Vinicius" para dejar claro la calidad del jugador que desequilibró ambos partidos.

No eludió hablar del mal arranque del equipo. "No hemos empezado muy bien pero seguimos con la confianza y sabíamos que íbamos a marcar goles, hemos hecho las cosas un poquito mejor, las personas que han entrado en el partido, los jóvenes del Castilla lo han hecho muy bien y ahora vamos a seguir adelante. Tenemos que ajustar un poquito cómo defendemos y entrar mejor en el partido pero hemos ganado y es lo más importante", explicaba en Movistar +.

Sobre lo que no se mojó es acerca de su preferencia entre Sporting de Lisboa o Manchester City para la siguiente ronda: "Tenemos que enfocarnos en nosotros y ver qué va a pasar en el futuro".