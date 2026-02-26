Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería

Diego Páez de Roque Madrid, 26 FEB 2026 - 09:38h.

CR7 Sports Investments ha emitido un comunicado al respecto

El verdadero y solidario motivo del parón de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí y la fecha de su vuelta

Compartir







Cristiano Ronaldo ha comprado el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería. Así lo han comunicado desde la compañía CR7 Sports Investments.

"Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de Segunda División Unión Deportiva Almería (UD Almería), lo que supone un paso significativo den la continua expansión de su cartera global de inversiones", dicta el escrito.

El delantero portugués cuenta con una empresa encargada de "consolidar y gestionar" sus inversiones: CR7 SA. En este caso, CR7 Sports Investments es una filial de nueva creación donde se ha integrado este inversión, de la que no han trascendido los términos económicos.

PUEDE INTERESARTE Rafa Nadal no se 'moja' en el debate entre Carlos Alcaraz y Djokovic y les compara con Cristiano y Messi

Con esta inversión, según refleja el comunicado, Cristiano Ronaldo quiere demostrar el "compromiso a largo plazo" con la entidad y gestión en el fútbol profesional.

“He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club”, señaló el propio Cristiano Ronaldo.

PUEDE INTERESARTE La afición del Al Nassr se vuelca con Cristiano Ronaldo en pleno enfrentamiento con la liga saudí

El actual presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se mostró contento porque Cristiano Ronaldo haya elegido su club para invertir. "Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia”.

Cómo está la UD Almería en LALIGA Hypermotion

Actualmente, con 27 jornadas disputadas en la competición doméstica, la UD Almería se encuentra en la tercera posición de la clasificación. Si la liga se terminase hoy, pasaría a los playoffs de acenso.

Sin embargo, esto puede cambiar de una jornada a otra, pues la parte alta está muy apretada. El Racing de Santander, líder, y Castellón, segundo, únicamente les sacan 2 y 1 punto, respectivamente.

Por la parte de abajo, le sigue el Deportivo de La Coruña con 2 puntos menos y el Málaga con 4 puntos menos.