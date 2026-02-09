Miguel Casado 09 FEB 2026 - 19:09h.

El luso ha ganado el pulso a la liga y a su club, Al Nassr

Arabia Saudí, dispuesta a realizar una oferta millonaria por Vinicius: "Lo van a intentar"

El fichaje de Karim Benzema por el Al Ittihad desató una polémica en la Liga de Arabia Saudí que ha conducido a una 'huelga' de Cristiano Ronaldo. El jugador del Al Nassr se ha ausentado de los dos últimos partidos de su equipo como forma de protesta por un desigual trato del Fondo de Inversión Pública (FIP) a los contendientes de la competición.

Pero lo cierto es que ese no era el único motivo del enfado del portugués, que como ha informado el medio A Bola en las últimas horas, ha decidido poner fin a su parón.

En una muestra más de su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego, el ex del Real Madrid habría decidido detener su actividad deportiva por una razón de respeto y solidaridad con empleados de su club, que no habían percibido sus salarios correspondientes.

“Junto a los desacuerdos con el Fondo de Inversión Pública (PIF) sobre el trato desigual a los principales clubes del país, surgió un factor fundamental que influyó en la decisión del capitán: la cuestión social. Ronaldo, en una demostración de liderazgo que trasciende el terreno de juego, incluyó en su protesta el retraso en el pago de los salarios a varios empleados y colaboradores del club saudí“, informa el mencionado periódico en su página web.

Una victoria más de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí

El de Madeira ha ganado el pulso a la liga y a su equipo. "Se entiende que la directiva de Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados. Este gesto de solidaridad de CR7 fue decisivo para llegar a un acuerdo, demostrando que el capitán también luchaba por la dignidad de quienes trabajan a diario a la sombra del gigante de Riad”, añaden.

Así, Ronaldo se ha reincorporado ya a los entrenamientos del conjunto saudí, aunque se prevé que su vuelta a un encuentro oficial no llegue hasta el próximo fin de semana. Al Nassr juega este miércoles en Turkmenistán un partido de la Champions de Asia 2, pero el delantero apenas ha actuado en los precedentes de este torneo por la falta de nivel de los encuentros.