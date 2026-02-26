Confirmado, habrá 'favor' del Ayuntamiento de Barcelona al Atlético de cara a la remontada en el Camp Nou

Javi Rayo 26 FEB 2026 - 11:11h.

El FC Barcelona no podrá contar con tanto público en el Camp Nou como esperaba

Cómo 'robar' el factor campo en Champions League: una norma clave para Atlético, Real Madrid y Barcelona que pocos conocen

Aunque todavía queda el sorteo de la Champions League y un partido de LALIGA por delante, Atlético de Madrid y FC Barcelona tienen la mira puesta en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey de la próxima semana. Con el 4-0 de la ida, el conjunto azulgrana está obligado a ejecutar una remontada heroica si quiere estar en la próxima final de La Cartuja. Hace unos días se especulaba con que el Ayuntamiento de la ciudad condal pudiera hacer un pequeño favor al conjunto visitante de cara al partido y ahora ya se ha sido confirmado.

El Camp Nou acogerá a 44.401 espectadores para la vuelta de semifinales ante el Atlético

El FC Barcelona no podrá contar con los 62.000 espectadores que esperaba tener para el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético. El Ayuntamiento de Barcelona ha ratificado su decisión de no conceder al club catalán el permiso que permitía abrir al público los dos anillos del Gol Norte del Camp Nou, con lo que tendrá que seguir conformándose con los 44.401 espectadores de aforo que tiene desde su reapertura. "Esto es una cuestión de seguridad y de permisos y los técnicos no consideran que esté resuelto este tema. La seguridad es lo primero ya sea con el Barça o con una peluquería", afirmó Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Unas palabras que has revivido las polémicas de las últimas semanas alrededor de las obras del estadio culé, con presencia de ratas en el césped, fuertes trombas de agua sobre los pupitres de los periodistas o obreros que siguen trabajando durante los partidos o entrenamientos.

Tras este 'no' del Ayuntamiento, el FC Barcelona se encomienda a dos nuevas fechas para llegar a los tan ansiados 62.000 espectadores. Se trata del próximo fin de semana del 14-15 de marzo, cuando los de Hansi Flick recibirán al Sevilla en LALIGA pero, sobre todo, para la eliminatoria de los octavos de final de la Champion League, cuyo rival y día saldrán del sorteo de este viernes.