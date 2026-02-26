Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 12:07h.

Eric García estalla con el arbitraje ante el Atleti: "Ya sabemos contra qué jugamos"

Un fijo para el técnico

Compartir







A base de constancia y mucho trabajo, Eric García se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario del Barcelona. A sus 25 años, es un intocable para Hansi Flick en el centro de la defensa. Un privilegio que le ha costado su tiempo adquirir y que nadie le ha regalado. Tras volver a casa desde el Manchester City y después de su paso por el Girona, el de Martorell atravesó momentos difíciles e incluso estuvo cerca de volver a salir, aunque una charla cambió el devenir de su futuro.

Durante una entrevista en Mundo Deportivo, el futbolista catalán desveló el instante que marcó su continuidad en el Barcelona y cómo poco a poco comenzó a ganarse la confianza de Hansi Flick al completo. Aquel loco partido de Champions frente al Benfica que terminó con victoria blaugrana por 4-5 supuso un antes y un después.

Él mismo reconoce que estaba más fuera que dentro del Barcelona y que una conversación con Flick lo cambió todo. "Ese partido se alinearon los astros. Íbamos 4-2, entré, remontamos, marqué, se dio todo. Hablé con el míster y cambió todo. Le dije que respetaba su decisión, que entendía que jugaran otros y que quizá quería salir. Él me hizo ver las cosas. Venía trabajando bien, me dio la oportunidad y cuando te la dan hay que aprovecharla", comentó al respecto.

Galones en el vestuario

Como decíamos, con solo 25 años Eric García se ha convertido en un peso pesado del vestuario y eso se nota en las buenas y en las malas. No tiene problemas en alzar la voz para corregir a compañeros y en mantener charlas profundas y constructivas que favorezcan al crecimiento del equipo. Tampoco tiene miedo a expresar su opinión sobre polémicas arbitrales que le perjudiquen al Barça, como lo sucedido en el duelo de ida de Copa frente al Atlético.

"Me parece una vergüenza. Parar el partido durante seis minutos para ver si es fuera de juego o no es fuera de juego, teniendo el semiautomático. Está claro que ya nos ponemos nosotros las cosas lo suficientemente complicadas y encima esto. Ya sabemos contra qué jugamos. A Seguir", expresó aquel día.