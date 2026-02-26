Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 12:39h.

El club estrecha el cerco ante el interés de otros clubes europeos

Eric García desvela la charla con Hansi Flick que marcó su futuro en el Barcelona: "Estaba más fuera que dentro"

El FC Barcelona tiene abiertos varios frentes de cara a la confección de la plantilla. Desde llegadas para la delantera hasta la continuidad de jugadores como Marcus Rashford o Joao Cancelo más allá del 30 de junio. Sin embargo, también trata de asegurarse el futuro de los canteranos con más calidad y proyección. Es el caso de Marc Casadó, a quien el club busca renovar más allá de su vinculación actual, que va hasta el 2028.

Así las cosas, según asegura el periodista italiano Nicolò Schira, especialista en el mercado de fichajes, el FC Barcelona ha dado un paso importante para alcanzar un acuerdo con Marc Casadó para cerrar su renovación. Su nuevo contrato se extendería hasta el 2030. En el club barcelonista, eso sí, existe relativa prisa por cerrar este acuerdo, ya que el interés de clubes de toda Europa, aunque particularmente desde la Premier League sigue acechando. En este momento su cláusula de rescisión es de 100 millones de euros, que, aunque elevada, no es en absoluto privativa para cualquier club del 'Big Six' de Inglaterra.

Así pues, el acercamiento para la renovación ha sido importante. Y, si bien el club, en una delicada situación económica, podría recibir una gran suma por el canterano, la decisión es que continúe vistiendo la camiseta azulgrana y contar con él deportivamente. Si llega el momento de tener que hacer caja, no será con Marc Casadó. Y eso que el jugador se ha visto fuera en alguna ocasión. El Atlético de Madrid ya apretó por él, aunque finalmente aquello no se llegó a concretar.

La competencia en el centro del campo perjudica (y mucho) a Marc Casadó

Marc Casadó acumula algo más de 1.100 minutos, repartidos en 25 partidos en LALIGA, Copa del Rey y UEFA Champions League. El jugador ha jugado varios partidos como titular, algunos incluso llegando a terminarlos. Sin embargo, cuando Pedri González y Frenkie de Jong se han encontrado bien, han sido los titulares indiscutibles del equipo en la línea medular. La elevada competencia en la posición, a la que ahora se suma también Marc Bernal y donde incluso Eric García ha sido comodín, ha hecho que el bagaje de minutos se reparta mucho más esta temporada.

Sea como fuere, a sus 22 años el jugador barcelonista ha demostrado que puede sumar mucho a este equipo. Ya durante el tramo inicial de la temporada pasada se erigió como titular ante las bajas en la posición, llegando a ser incluso internacional con la Selección Española. Sin embargo, aunque Hansi Flick es un técnico que rota mucho, son muchos jugadores en esa posición con los que hay que repartir minutos.