El inglés ya sabe que tendrá que hacer un esfuerzo económico importante para seguir en el Camp Nou

Harry Kane responde al interés del Barcelona y el Bayern toma medidas

Marcus Rashford es uno de los frentes abiertos en el FC Barcelona en el mercado de fichajes de cara al próximo verano. Junto a la continuidad de Robert Lewandowski y el fichaje a título definitivo de Joao Cancelo, la dirección deportiva que encabeza Deco trabaja más allá de lo que suceda en las próximas elecciones. En el caso del delantero británico, el club ya tiene una respuesta al intento de rebajar su opción de compra.

Según informa el diario SPORT, el FC Barcelona ya tiene una respuesta del Manchester United sobre la posibilidad de rebajar la opción de compra. Y es que el club inglés no se bajará ni un céntimo de los 30 millones de euros, ya que consideran que es una cifra más que ajustada por un delantero que ha logrado grandes registros en goles y asistencias cuando todavía falta un tercio de la temporada.

En este sentido, en el club barcelonista sienten que han logrado un buen precio por un jugador que ya ha demostrado su rendimiento. Son conscientes de que el mercado está inflado y ponen como ejemplo los 75 millones que el Manchester City ha pagado por Semenyo o los 100 'kilos' que pide el Milan para dejar salir a Rafael Leao. Sin embargo, el club tendrá que hacer cierto encaje de bolillos, ya que las arcas siguen vacías y tendrán que hacer un esfuerzo.

El Barcelona ha pedido un esfuerzo económico a Marcus Rashford para seguir

En este sentido, el propio Marcus Rashford también tendrá que hacer sacrificios. Y es que, si bien el jugador aceptó rebajarse el sueldo al llegar al Barcelona, también es consciente de que tendrá que volver a hacerlo para quedarse en la plantilla, según apunta la citada información. En este sentido, el jugador está dispuesto a apretarse el cinturón para priorizar seguir en un club en el que ha recuperado su mejor nivel deportivo... y la sonrisa.

En este sentido, el jugador no solo no querría volver al Manchester United, sino que tampoco estaría dispuesto a regresar a la Premier League. Una clara declaración de intenciones que deja muy claro el deseo del jugador. Ya le dijo que no a su club de origen, y ahora tiene claro que solo piensa en seguir siendo jugador del FC Barcelona. Habrá que ver si los números cuadran en verano y el FC Barcelona puede acometer todas las operaciones que mantiene abiertas.