El show de Ferran Torres y Pedri conduciendo por Barcelona

Los jugadores del FC Barcelona se han vuelto a poner al volante. Esta vez a los mandos de un nuevo modelo de 'Cupra' y lo han probado por las calles de Barcelona. La misión se complicaba ya que el jugador que iba en el asiento trasero tenía que ir haciendo preguntas al conductor. Pedri y Ferran Torres fueron juntos en el mismo vehículo.

El delantero del Barça fue el que cogió el volante y el canario iba en el asiento trasero. Los dos sirvieron un espectáculo y dejaron grandes momentos para disfrute de los barcelonistas que pueden ver a los jugadores en un ámbito más relajado y que nada tiene que ver con el terreno de juego. "La gente que se marea, que no se suba conmigo", advertía Ferran Torres.

Ferran y Pedri se divierten poniendo a prueba el nuevo modelo de 'Cupra'

Pedri le decía que tuviera cuidado para no quedarse sin el prototipo de coche que tiene que circular por el Raval, pero el delantero comentaba que al que le "matarían" sería a él por quedar al Barça sin el canario.

Hubo un momento de algo de 'tensión' cuando Ferran comienza a acelerar el coche para probar la potencia y justo está la Policía. Pedri se temió lo peor. "Encima con el coche este vinilado...", dijo entre risas. Después de probar el coche, tanto el delantero, como otros compañeros, dejan claro que preferirían el nuevo 'Cupra Raval' que el modelo que actualmente tienen.

El buen rollo entre los jugadores del FC Barcelona se vio durante toda la grabación. El equipo azulgrana pasa por un buen momento en lo deportivo. Ha vuelto a recuperar el liderato en LALIGA, en Champions están clasificados para los octavos, y quizás la única nota negativa esta temporada es el partido de ida en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Perdieron 4-0, pero desde Barcelona se confía en que se pueda remontar en casa.