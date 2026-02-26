El socio que denunció a Joan Laporta rompe su silencio: "Actúo en beneficio del barcelonismo"

Saray Calzada 26 FEB 2026 - 11:17h.

El socio que denunció a Laporta habla por primera vez en una carta que ha enviado a 'RAC 1'

Durísima crítica de Xavier Vilajoana a Joan Laporta por las obras del Camp Nou: "Es mentira"

Compartir







Joan Laporta está en plena campaña electoral. El exmandatario está dejando grandes momentos en sus actos, pero no todos son alegrías. Hace unos días se conocía que un socio culé le había denunciado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas. Esto lo ha negado rotundamente en todo momento y dice que esto se debe a una cosa que han orquestado desde Madrid.

Hasta ahora no se sabía la identidad ni quién estaba detrás de esta denuncia en la Audiencia Nacional. En 'RAC 1' han recibido una carta de la persona y se trata de isidro Navarro. Ha querido aclarar, entre otras cosas, que él es socio del Barça desde hace 25 años y no justo antes de poner la denuncia como se ha dicho. Lo que sí que le sucedió es que fue expulsado en 2025 y por eso ha tenido que volver a hacerlo ahora.

PUEDE INTERESARTE El 'pitoniso' Joan Laporta deja un nuevo espectáculo hablando del Barça del futuro con él como presidente

La carta del denunciante de Joan Laporta

Voy a aclarar que he sido socio del Barça con el número 65.302 hasta que se me dio de baja, con fecha de enero del 2025, sin comunicación alguna por parte del club y, según me han manifestado recientemente, fue porque no acudí de forma presencial a la formación de un censo, aspecto que tampoco me fue comunicado en ningún momento, pese a que el club conoce y ha estado al corriente de mi domicilio, correo electrónico y teléfono en todo momento.

En aquella fecha llevaba siendo socio del Barça 24 años y actualmente tendría el honor de llevar más de 25 años, posibilidad que se me ha cercenado. Me han comunicado que en ningún caso podré recuperar mi antiguo número.

PUEDE INTERESARTE Hansi Flick acompaña a Laporta en la presentación de su libro en pleno proceso electoral

Es cierto que, de forma presencial, el pasado 19 de febrero causé alta como socio y se me asignó el 150.107. Debe quedar claro que no soy socio de hora reciente, ni un flamante afiliado, sino que tengo más de 25 años de antigüedad y que, por tal motivo, me siento maltratado por mi propio club, al que amo tanto casi como a mi propia vida.

Por lo que hace a la denuncia, se encuentra actualmente pendiente de informe del Ministerio Fiscal respecto a la decisión judicial de admisión a trámite de la misma o no. Por lo tanto, no debo hacer más manifestaciones al respecto. Habrá de esperarse a dicha decisión judicial.

Me resulta chirriante y cuasi ofensivo que se afirme que yo he puesto una denuncia contra el señor Laporta y otros, a estos efectos debe saber que una denuncia, técnicamente, es poner en conocimiento de un juez o autoridad, unos hechos que pudieran ser presuntamente delictivos, es dar la notitia criminis, sin valoraciones de los hechos que se suministran a dicha autoridad y será ella, mediante la jurisdicción de la cual está investida, la que decidirá si los hechos han de ser investigados o no, trámite en el cual nos encontramos en este preciso instante.

Por cierto, no resulta obligatorio tener pruebas en el momento de denunciar, sino solamente conocimiento del hecho, y el hecho de no denunciar, en casos extremos, puede considerarse como delito de encubrimiento. Por lo tanto, la expresión "contra Laporta y otros" no se corresponde con la realidad; no voy en contra de nadie, solo pretendo que se esclarezcan los hechos, nada más, y si ello es posible. Estoy plenamente convencido de que actúo en beneficio del barcelonismo y el FC Barcelona, entidad a la que ni por asomo quisiera perjudicar en modo alguno