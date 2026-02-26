Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 12:28h.

"Se merece ir a su ritmo, lo necesitamos al 100% y no al 80%"

La situación de Isco Alarcón es sumamente compleja. El mediapunta está trabajando "muy fuerte" para volver "lo antes posible" e incluso esta semana ha vuelto a pisar el césped por primera vez tras su operación, pero lo cierto es que aún no hay una fecha concreta para su regreso al grupo. En el Real Betis no se atreven a dar plazos sobre su vuelta, dado que su puesta a punto dependerá única y exclusivamente del propio jugador. Sus sensaciones serán por tanto las que vayan dictando cómo se siente. Por el momento acude todos los días a la ciudad deportiva para tratarse con los readaptadores.

Hace semanas que dejó atrás las muletas y los pronósticos más optimistas señalan que podría reaparecer en unos presumibles cuartos de final de la Europa League, a mediados de abril, pero por el momento hay que aguardar a su evolución. En el Real Betis son cautos con ellos y no quieren que regrese a cualquier precio. Cuando lo haga, que sea al cien por cien de sus capacidades y no forzando una posible recaída que sería una losa casi imposible de salvar en su carrera.

Sobre Isco Alarcón habló uno de los compañeros con el que mejor se entendía dentro del campo. Cucho Hernández reconoce que el malagueño está en "una situación jodida" y aunque todos quieren su vuelta, el deseo generalizado es que no ocurra nada prematuro y que lo haga en plenitud de condiciones.

"Es una situación jodida. Mi pensamiento propio es que se recupere bien. No deberíamos meterle prisa. Lo necesitamos al 100% y no al 80%. Ya está empezando a tocar campo, deberíamos darle a su ritmo. Se merece ir a su ritmo, que lo esperemos el tiempo que tengamos que esperarlo y que vuelva al cien por cien, porque tenerlo en el campo es una diferencia enorme", reconocía en su entrevista para ElDesmarque.

Hace unos días era el propio Pellegrini quien reconocía que el jugador atraviesa un momento delicado, aunque confía en su fortaleza mental para estar de vuelta cuanto antes: "Con la madurez que tiene, creo que va a estar en el campo lo antes posible, trabaja muy fuerte y el equipo lo necesita mucho”. Pese a su experiencia, "le veo con la misma ambición y exigencia que cuando comenzó, es un ejemplo para los jóvenes", expresaba en su entrevista para Radio Marca.

Sea como fuere, en el Betis están deseosos de su regreso. Hace justo una semana se pronunció al respecto Antony, quien reconoció que con él todo es mucho más fácil. "Lo echamos mucho de menos. Es un crack. Yo hablo siempre con él, le digo que cuando está las cosas son más fáciles. Ojalá se recupere lo más rápido posible. Tiene que ir despacio, día a día. Está pasando por un momento muy difícil. Se estaba recuperando de una lesión y vino otra, pero todos estamos con él. Perdemos un jugador muy importante, y claro que cuando está las cosas son más fáciles", explicaba Antony en su entrevista para Canal Sur Radio.