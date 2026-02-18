Álvaro Borrego 18 FEB 2026 - 14:12h.

Aún no hay una fecha concreta para su vuelta, aunque todo apunta a principios de abril

Tres refuerzos más para Pellegrini antes del tramo decisivo de la temporada

Compartir







El regreso de Isco Alarcón es toda una incertidumbre. En el Real Betis no quieren tomar demasiados riesgos ni precipitarse a la hora de hablar sobre la vuelta de su estrella, dado que serán sus sensaciones las que dicten cómo puede ir evolucionando, aunque los mejores pronósticos apuntan a principios de abril, sobre los cuartos de final de la Europa League, como posibles fechas para su reaparición. Sea como fuere, en el club siguen optando por una postura conservadora, aunque Manuel Pellegrini lo espera "lo antes posible".

El entrenador del Real Betis atendió este miércoles a los compañeros de La Pizarra de Quintana y como no podía ser de otra forma, fue cuestionado por lo mucho que echa de menos el equipo a Isco Alarcón, al que lo considera "el ídolo número uno del club por su entrega, por su madurez como jugador y por su calidad".

Sobre su lesión, por la cual tuvo que pasar por quirófano a principios de enero, Manuel Pellegrini reconoció que el jugador atraviesa un momento delicado, aunque confía en su fortaleza mental para estar de vuelta cuanto antes: "Con la madurez que tiene, creo que va a estar en el campo lo antes posible, trabaja muy fuerte y el equipo lo necesita mucho”. Pese a su experiencia, "le veo con la misma ambición y exigencia que cuando comenzó, es un ejemplo para los jóvenes".

Otro de los nombres propios de su entrevista fue Antony Matheus, al que cuida diariamente para reducir al máximo los daños colaterales de su lesión: "Está con algunos problemas de pubalgia, pero es un jugador muy centrado. Somos muy conscientes de lo importante que puede ser para nosotros", decía el entrenador, quien nunca dudó del compromiso del brasileño: "Es un jugador que tiene una calidad importante y que todavía tiene que desarrollarla más en muchos aspectos".