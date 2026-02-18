Álvaro Borrego 18 FEB 2026 - 13:04h.

Bellerín vuelve al grupo y se suma a los regresos de Cucho Hernández y Chimy Ávila

Pellegrini escribe derecho en renglones torcidos

Compartir







Las buenas noticias vienen de dos en dos en el Real Betis. Si este martes se materializó el tan ansiado regreso de Cucho Hernández al grupo, además del de Chimy Ávila, este miércoles hizo lo propio Héctor Bellerín, baja desde principios de enero por una lesión muscular. Una grata noticia para los intereses de Manuel Pellegrini, que recupera a tres efectivos antes del tramo más importante de la temporada. Todos ellos entrenaron con absoluta normalidad y podrán estar en la convocatoria de este fin de semana frente al Rayo Vallecano.

Durante los últimos días Héctor Bellerín ha venido alternando trabajo parcial con el grupo con sesiones individualizadas. El lateral derecho sufrió un problema muscular tras la visita al Real Oviedo y desde entonces se ha perdido cinco compromisos ligueros, dos coperos y otros tantos en la Europa League, hándicap que obligó al entrenador a alternar a Ángel Ortiz y a Aitor Ruibal en esa posición. Con su regreso Pellegrini recupera a una pieza importante, dado que ha sido titular en casi la totalidad de los partidos en los que ha estado disponible esta campaña.

Quien no ha podido estar este miércoles es Antony, aunque no hay nada que temer con el brasileño. El extremo sigue sometido a un plan especial para dosificar esfuerzos y reducir el dolor que le producen sus problemas en el pubis, dado que arrastra esa lesión desde el último compromiso de 2025. Al igual que ocurriera la semana pasada, el Betis está midiendo muy bien sus esfuerzos, esta vez se quedó en el gimnasio y seguramente no regrese al grupo hasta las últimas sesiones previas al sábado.

Manuel Pellegrini ha completado la sesión con Migue Romero, centrocampista internacional sub18 por España y pieza fundamental para el juvenil división de honor, y con Rica Fúnez, mediocentro de 18 años que también promociona desde el primer equipo juvenil del Real Betis.

El Real Betis sigue contando con las ausencias por lesión de Gio Lo Celso e Isco Alarcón además de la de Sofyan Amrabat, que regresará la próxima semana a Sevilla para iniciar la última fase de su recuperación.