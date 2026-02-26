Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 09:06h.

El delantero atiende a ElDesmarque y deja claro el objetivo de la plantilla: "Tenemos marcada la Europa League"

No le asusta la presión. Le gusta la (constructiva) crítica. No le pesa la responsabilidad. Es honrado, sacrificado y condescendiente con sus compañeros. Estas líneas bien podrían describir al Cucho Hernández, un futbolista agradecido con la vida y que ya sufrió lo suficiente como para valorar de sobra lo que tiene entre manos. Un tipo al que no le pesa la exigencia y que se desvive por dar todo lo que tiene al Real Betis. Suyo fue el gol del triunfo en el último derbi como local y suyo será el peso ofensivo del duelo frente al Sevilla FC en La Cartuja. Un ariete que enaltece la figura de Manuel Pellegrini, el "guía y líder absoluto de este proyecto" y que de momento se ve aquí. Marcando goles en verdiblanco. Un delantero que sueña en grande. Con "ganar la Europa League", pero también con los regresos de compañeros como Antony o Isco Alarcón, por más "jodida" que sea la lesión.

El Cucho Hernández ha tenido a bien atender a ElDesmarque en la antesala del derbi. En esta entrevista repasa su pasado, pero también su presente y futuro. Habla del derbi, del rol del entrenador y del calvario de los lesionados. También de la resiliencia de Bakambu... y de lo importante que es la prensa para el crecimiento del Real Betis.

-Por fin está de vuelta. ¿Cómo se encuentra?

-Tengo muy buenas sensaciones. He pasado un mes y estar algunas semanas parado con ganas de estar, forzando en alguna semana para poder llegar. Han sido muchas cosas, pero ahora muy contento porque pude tener minutos y muy expectante por lo que viene. Tengo muchas ganas de jugar.

-La lesión llega justo en su mejor momento. A veces nos olvidamos que detrás del futbolista también está la persona. No debió ser fácil...

-Se pueden decir muchas cosas de los futbolistas, pero la felicidad de un jugador es jugar. Uno puede ganar un buen sueldo y estar tranquilo económicamente, pero si no juegas no eres feliz. No estás completo. Yo incluso por el momento en el que venía, marcando goles y a buen nivel, me llega esa lesión y son momentos complicados. Es cierto que si me comparo con las lesiones de algún compañero he tenido apenas nada. Ellos lo deben estar pasando jodido, en el sentido de no poder estar. Pero deben ser fuertes mentalmente. Eso te debe ayudar para aprender y acordarte que la vida no es solo fútbol, que hay otras cosas.

-En su presentación se le vio muy confiado en sus posibilidades. Diez goles y tres asistencias este año, máximo artillero, pieza clave... ¿Hemos visto ya su mejor versión o aún está por llegar?

-Siempre va a faltar por ver el mejor Cucho. Soy un jugador que no me conformo. Si doy cierto nivel, sé que puedo dar más. Estoy en una edad que debo apretar, tengo que cuidarme en todos los ámbitos, alimentación, descanso, entrenamiento, y si hago esto sé que puedo dar mucho más. Antes de la lesión venía en un nivel muy bueno, pero siento que no es el máximo. Espero que ahora pueda volver a demostrar lo que pueda dar.

-¿Qué cree que puede mejorar?

-Muchas cosas. El día a día es un aprendizaje. Me comparo con dos años atrás y he mejorado mucho, pero dentro de dos años diré lo mismo. En muchas partes de mi fútbol, o lo que quiero hacer, creo que puedo mejorar cada día. Algo específico no sé, creo que puedo trabajar en conjunto muchas cosas que me pueden hacer ser mejor jugador.

-Su lesión coincidió con la eliminación en Copa del Rey. Eso, sumado a otros pinchazos, fue el momento más duro de la temporada. Incluso hay quien habló de crisis y de cambios en el banquillo. Antony dijo que la charla de Pellegrini antes del Metropolitano terminó siendo clave. ¿Fue aquello un punto de inflexión?

-No sé si hay algún equipo que pueda tener una reacción como la que tuvo el Betis después de la manera en la que perdimos en Copa y a los días ganar allí. Son cosas de Manuel Pellegrini. Por eso es él, por eso está aquí y por eso ha logrado lo que ha logrado. El equipo en ningún momento ha tenido crisis. Era entendible que la gente se ponga nerviosa, nosotros queríamos estar arriba en Copa, UEFA y Liga, pero es complicado. Todo no se puede. Con lesiones, cosas que pasan que te evitan no poder competir las tres, pero ahora seguimos apretando. Con ganas de lo que viene.

-Durante esos días hubo mucho ruido. Que si la plantilla no tenía argumentos, que si el entrenador debía ofrecer más... ¿Cómo afrontan la crítica?

-No son tonterías. Yo personalmente lo tomo como exigencia. Si la afición o el periodismo no apretara de cierta manera llegaría el equipo a un conformismo que no es adecuado para el club. El club necesita eso para ir creciendo y el Betis ha ido creciendo por esa exigencia del aficionado, del periodista y del propio jugador. Eso es necesario para decir que el fin de semana debemos estar mejor porque no es suficiente. Mientras tengamos ese techo o no siempre podremos ser mejores. La exigencia siempre será necesaria.

-Y nunca hubo dudas en el vestuario con Pellegrini.

-El míster es la base de todo, es el guía. Es la persona que seguimos, en quien creemos y quien nos da todo para hacerlo dentro del campo. La mayoría de la temporada hemos estado bien, hemos dado alegrías, hemos sumado puntos y espero que podamos sumando jugadores importantísimos que nos hacen falta ahora. El final de temporada va a ser muy importante.

-Hace unos días Bakambu habló sobre usted. Solo puede jugar uno, pero esa convivencia también refuerza al grupo.

-Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Baka en su momento. Ahora empieza lo más importante y si todos estamos bien vamos a estar más cerca de los objetivos. Viene marcando goles, estando en buen nivel y eso le sirve al equipo y a mí para exigirme, para entrenar el doble y saber que debo apretar porque mi compañero está marcando y yo tengo que marcar también.

-No ha debido pasarlo bien. Hubo críticas y hay hasta quien pidió apartarlo. ¿Siente que se fue injusto con él?

-Sí, pero eso es el fútbol. Debes estar preparado mentalmente para estas cosas. Mercado, llegadas, salidas, presión para irte, para quedarte... Muchas cosas que la mente del futbolista a veces no alcanza para eso. Nos exigen por cierto contrato que tenemos por las comodidades, se nos exige mentalmente estar siempre bien y eso no es la realidad de la persona. A veces eso sobrepasa a la persona y el fútbol es injusto en eso, pero es lo que debes aceptar. Debes levantarte cada mañana, ir hacia adelante y demostrar. El futbolista es un bendecido por tener esta carrera.

-Llega el derbi. Uno de los partidos más importantes de la temporada. ¿Cómo lo ve?

Estas semanas son muy diferentes. La afición del Betis es muy pasional, la del Sevilla también, todo está a flor de piel. Solo he tenido buenos recuerdos hasta ahora del derbi. En casa y fuera. Han sido dos victorias y espero sumar ahora la tercera. Queremos ganar y darle esa alegría a la afición.

-Muchas veces se habla de la importancia de ese veneno, pero ¿de verdad se respira eso dentro?

-Por supuesto. Nosotros somos los protagonistas, pero si sales con ese veneno ten por seguro que lo vas a interpretar mal y no interpretar lo que debes hacer en el terreno de juego. Al final son noventa minutos, pero es diferente. Ver cómo lo vive la afición, los directivos, la rivalidad... eso te da un plus, pero dentro del campo debes hacer tu trabajo y no dejarte llevar por esa ansia. No te voy a mentir, es un partido diferente. Lo vives al doscientos por cien. Esta semana se habla de eso, de la importancia de ganar. Separando un poco el derbi, el sumar otra vez, el acercarse arriba, el seguir sumando sensaciones... Se viene una semana muy importante y qué mejor motivación que ganar el derbi para afrontar lo que viene. Sería increíble. Que tengan por seguro que daremos lo máximo para ganar.

-Marcó el año pasado y vivió el triunfo en Nervión. Dos derbis, dos victorias. ¿Con cuál se queda?

-El último en el campo de ellos, la sincronización que tuvimos con la afición fue un momento único. Fue increíble, se me erizaba la piel cuando cantábamos juntos, sabiendo en el lugar que estábamos, lo que estábamos representando, fue muy bonito y eso me voy a llevar siempre.

-El Cucho Hernández se entiende a las mil maravillas con Antony. Lleva jugando dos meses con ese dolor en el pubis. Está pasando un calvario...

-Me quito el sombrero con Antony. Incluso cuando juegas con dolor y sabiendo que no estás al cien por cien es difícil. Yo lo he vivido y sé lo que está viviendo. Hacer lo que hace él, siempre asistir, marcar y ser importante, es de jugador top mundial. Y él lo es. Por eso está aquí y vale lo que vale. Lo demuestra en cada partido. Estamos muy agradecidos con él por el esfuerzo que hace cada día y por poder estar. Significa mucho para nosotros y espero que el tratamiento funcione y pronto pueda dejar de sentir dolor.

-Más compleja si cabe es la situación de Isco Alarcón. No quiero meterle en un compromiso, pero... ¿Lo ve pronto?

-Es una situación jodida. Mi pensamiento propio es que se recupere bien. No deberíamos meterle prisa. Lo necesitamos al 100% y no al 80%. Ya está empezando a tocar campo, deberíamos darle a su ritmo. Se merece ir a su ritmo, que lo esperemos el tiempo que tengamos que esperarlo y que vuelva al cien por cien, porque tenerlo en el campo es una diferencia enorme.

-Durante la entrevista ha repetido en varias ocasiones la importancia de darle naturalidad a esto del fútbol. Cucho Hernández sigue creciendo, sigue metiendo goles... cada día vale más. Es evidente que está en el escaparate de grandes clubes. ¿Dónde está su futuro?

-Soy del Betis, estoy hoy en el Betis, mañana estaré en el Betis, tengo contrato y eso es lo único que me interesa. Mientras resté aquí voy a dar todo de mí por el Betis, lo he hecho desde el minuto cero y hasta el último día que esté aquí. Eso es lo que siempre le voy a dar a la afición.

-Hablemos claro. Alcanzar la cuarta plaza no será fácil. ¿Es pronto para decir que la Europa League el gran objetivo?

-No es pronto, porque ya empieza lo importante, pero sí, tenemos marcado ganar la Europa League. Sabemos que tenemos equipo y jugadores para poder lograrlo. Sabemos que enfrentaremos partidos difíciles, pero estamos con la ambición de sacarnos la espinita de la temporada pasada y ojalá dar esa alegría a los aficionados del Betis.