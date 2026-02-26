Pepe Jiménez Sevilla, 26 FEB 2026 - 10:11h.

Luci y la herencia de Galván en el Sevilla Atlético: "Tenemos que ser exigentes porque se acomodan"

El Sevilla Atlético no ha ganado, ni marcado un solo gol, en todo 2026

El Sevilla Atlético no levanta cabeza. El primer filial sevillista volvió a caer derrotado este pasado miércoles ante el Cartagena (1-0) y confirma su pésima racha en la categoría: sin victorias ni goles en 2026, resulta complicado encontrar un equipo como ellos en toda España.

Convertido en el colista del Grupo 2 de la Primera RFEF, el Sevilla Atlético (2 pts) es el segundo peor equipo de 2026 de la categoría. Solo el Real Avilés Industrial ha sumado menos (1), empatando con el Osasuna Promesas (2), aunque estos dos sí han conseguido anotar.

Porque como admitía el propio Luci en sala de prensa, "si seguimos sin marcar es difícil", ya que el Sevilla Atlético ha sido incapaz de anotar un tanto en los ocho encuentros que ha disputado en este año 2026. Con dos empates (Hércules y Juventud Torremolinos), el resto de citas se cuentan por derrotas y, a pesar de la igualdad de la categoría, a día de hoy parece imposible conseguir la salvación (el Murcia, con un partido menos, está a 11 puntos).

"Se repite el castigo demasiado grande para el equipo. El equipo ha trabajado bien y habían preparado bien el partido. Nos ha costado y si seguimos sin marcar es difícil ganar aunque lo hemos intentado por dentro y por fuera y el equipo ha aceptado bien el reto competitivo. Hemos vuelto a peder por el balón parado. Es un castigo muy duro. Tenemos el Atlético Madrileño en dos días y mientras haya puntos tenemos que levantar la cabeza y seguir", decía Luci tras la cita de este pasado miércoles.

El último triunfo del Sevilla Atlético se remonta al 21 de diciembre, cuando le ganó al Atlético Sanluqueño con dos goles en el tiempo de descuento, y los números de Luci en el filial no invitan al optimismo: siete puntos en 15 partidos que han llevado al equipo a hundirse en la clasificación.