¿Una Liga Ibérica fusionando las ligas de España y Portugal? Durante las últimas horas se ha vuelto viral el vídeo de un youtuber que propone la creación de realizar una competición conjunta entre los dos países ibéricos. En el mismo, da motivos económicos y deportivos para tratar de competir económica y deportivamente con la Premier League, además de desvelar cuáles serían, según su criterio, los 20 equipos que conformarían la competición.

"No podemos competir en el aspecto económico con la Premier League", ha dicho este mismo jueves Javier Tebas, presidente de LaLiga. El youtuber Fiago, con más de 1,5 millones de seguidores entre sus distintas redes sociales, desliza la ida de que una Liga Ibérica podría ser "mejor que la Premier League", tanto desde el punto de vista audiovisual como en competitividad.

Así sería la Liga Ibérica: 20 equipos, cuatro portugueses y tres históricos de Segunda

"Queremos buscar un equilibrio adecuado con los mejores equipos del momento, pero también considerando factores como el tamaño del club, relevancia y aficionados", argumenta este youtuber, que ha generado cierto debate en las redes a raíz de su publicación. Según explica, España tendría que aportar 16 equipos y Portugal cuatro, ya que la popularidad de la competición española es cuatro veces superior a la lusa.

Y esos 20 equipos serían los siguientes: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic como los cuatro históricos de LaLiga, según su criterio. Pero también otros equipos emblemáticos como el Valencia, el Villarreal, el Sevilla, el Betis, la Real Sociedad, el Celta, el Espanyol e incluso el Elche y Osasuna. Respecto al campeonato español actual, deja fuera a entidades como el Girona, el Getafe, el Alavés, el Rayo, el Mallorca, el Levante o el Oviedo.

Las tres vacantes para completar los 16 equipos españoles serían para "tres clubes muy grandes en Segunda como para ignorarlos". Y esos son el Málaga, el Deportivo de La Coruña y al Real Zaragoza, cuya situación deportiva actual no es precisamente optimista, pues está al borde de descender a la tercera categoría.

Esos serían los 16 clubes españoles, mientras que en Portugal apostaría por Benfica, Oporto y Sporting CP como los tres históricos junto al Sporting Braga como cuarta entidad reseñable.

"La Liga Ibérica tendría un valor de mercado de 6.300 millones, la segunda del mundo tras los 12.400 de la Premier", señala. Y cree, además, que los tres grandes clubes de Portugal ayudarían a generar más ingresos audiovisuales y mayor interés comercial. Además, asegura que habría seis clubes de primer nivel peleando por el título todas las temporadas, mientras que habría también muchos equipos de segunda línea que podrían competir a nivel europeo tanto en la Europa League como en la Conference.