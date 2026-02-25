Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 09:01h.

Lo deportivo cobra especial importancia en la construcción del nuevo estadio

El Zaragoza y el Ayuntamiento arrojan avances y detalles de las obras del Ibercaja Romareda

ZaragozaEl Real Zaragoza afronta este fin de semana una final por la salvación en LALIGA Hypermotion con Rubén Sellés al borde del precipicio. Por el momento, el club no ha bajado el dedo con el técnico, pero una nueva derrota ante el Burgos CF en el Ibercaja Estadio complicaría en demasía su futuro. Todos los esfuerzos se concentran en salvar la situación deportiva de la entidad maña, aunque el posible descenso también afectaría considerablemente a proyectos clave como la nueva Romareda.

La caída al fútbol no profesional afectaría económicamente a la construcción de la nueva casa del zaragocismo. Tal y como apunta Heraldo de Aragón, el descenso provocaría una importante encrucijada en el Zaragoza.

La nueva Romareda ante un posible descenso del Zaragoza

A la evidente reducción de ingresos a razón del posible descenso de categoría habría que añadir una rebaja económica por el 'naming'. En Primera Federación, el coste por el nombre del estadio sufriría una caída de hasta 500.000 euros, prácticamente la mitad del precio actual. Eso sí, la citada fuente asegura que esto se compensaría con una ampliación de plazos.

Lo que no cambia en caso de descenso es la deuda. La nueva Romareda exige tres pagos millonarios en los tres próximos años. En el presente 2026, el Zaragoza debe abonar cinco millones de euros; el próximo año, la cifra subirá hasta los 12 millones de euros; y en 2028 serían siete millones de euros. Un total de 24 millones a asumir hasta 2028.

La situación deportiva del histórico club maño no es ajena para la alcaldesa de la ciudad. Natalia Chueca reaccionó el pasado martes al posible descenso del Real Zaragoza al fútbol no profesional. Para la política, la capital aragonesa "no se merece un equipo en tercera". Eso sí, Chueca defendió el proyecto del nuevo estadio.