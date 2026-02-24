Ángel Cotán 24 FEB 2026 - 09:52h.

Los nervios se palpan entre la planta noble del club

La afición del Zaragoza coincide en una denuncia contra la propiedad: "Triste, pero es así"

ZaragozaEl Real Zaragoza está inmerso en una profunda crisis deportiva, institucional y social que amenaza con conducirle hasta el fútbol no profesional. El partido en Andorra se antojaba con una auténtica final y el equipo de Rubén Sellés prácticamente ni compareció. Ahora, el cuadro blanquillo prepara la visita del Burgos como colista, a seis puntos de la permanencia y con el técnico acaparando focos.

Los resultados, al igual que el algodón, no engañan. El Zaragoza no suma los tres puntos en LALIGA Hypermotion desde el pasado 10 de enero con un sorprendente 2-3 como visitante ante el Racing de Santander.

Los empates no bastan para salir del pozo y mucho menos las derrotas ante rivales directos como la del pasado fin de semana. Una situación que, según informa El Periódico de Aragón, aún no provoca un movimiento concreto entre los dirigentes zaragocistas.

Por qué el Zaragoza no despide a Rubén Sellés

Pese a todo lo citado, Sellés no tiene constancia de jugarse el puesto en la próxima jornada liguera. Un aviso que no es necesario que se produzca antes de tomar cualquier tipo de decisión tras el duelo ante el Burgos, pero que sí da cierta tranquilidad al técnico para trabajar en una semana convulsa. Solo vale ganar, y de no lograrlo ante la afición blanquilla, el destino del entrenador parece claro... aunque hay un importante escollo de mercado.

Los problemas económicos del Zaragoza dificultan la contratación de cualquier sustituto, un condicionante que brinda muchas opciones a David Navarro, actual enlace entre la cantera y el primer equipo zaragocista. Siguen gustando Luis García Plaza, que ahora suena para el RCD Mallorca, y Sergio González, al que no habría que descartar nuevamente en Cádiz. El caso de Juan Ignacio Martínez no ha cambiado en exceso y la propiedad seguiría sin dar el visto bueno a su llegada. Unos problemas que también afectan a cualquier tipo de decisión que se tome con Rubén Sellés.