Adrián Gómez Sánchez 23 FEB 2026 - 11:41h.

Todo sucedió en el descanso

ValladolidEl Real Valladolid no pasó del empate (2-2) en Gijón, en un partido con goles, tenso y con incidentes en las gradas que obligaron a intervenir a la Policía Nacional. El descanso del partido estuvo marcado por los incidentes en el fondo visitante del Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini y la intervención de la Policía Nacional ante seguidores blanquivioletas.

La seguridad del feudo gijonés no daba abasto y la Policía tuvo que acudir a una zona visitante con más de 500 hinchas pucelanos para poner paz entre dos aficiones que estaban muy tensas y enfrentándose entre sí. De hecho, la Policía llegó a cargar a porrazos contra algunos ultras del Pucela. Una vez realizada la intervención, que terminó con un seguidor expulsado del campo, hubo un mayor control por parte de los miembros de la seguridad privada y de los antidisturbios, calmando las aguas en un partido de mucha tensión.

Durante el transcurso del partido hubo intercambio de cánticos e insultos entre ambos bandos, escuchándose en la grada local "¡A Segunda B!" y "¡Pucelano el que no bote!" en varias ocasiones. Finalmente, este incidente se saldó con un aficionado blanquivioleta al que se llevaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que el encuentro pudiera seguir con total normalidad desde las gradas.

Un punto que no vale a ninguno de los dos

Las tablas firmadas en el feudo gijonés entre Real Sporting y el Real Valladolid sirven de poco a ambos conjuntos tras un encuentro con dominio repartido en diferentes fases que ambos aprovecharon para traducir en goles y que el Pucela tuvo en su mano. Los blanquivioletas llegaron a remontar el tanto inicial de Juan Otero de chilena con una diana de Stanko Juric y otra de Sergi Canós Tenés, pero Pablo Vázquez consiguió rescatar un punto para su equipo en los minutos finales del duelo.