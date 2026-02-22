Adrián Gómez Sánchez 22 FEB 2026 - 18:05h.

Anotó el 2-1 en Gijón

ValladolidEl Real Valladolid empató 2-2 ante el Sporting de Gijón en El Molinón en un partido que empezó perdiendo, remontó y vio como le empataban en el tramo final. Uno de esos goles blanquivioletas los hizo Sergi Canós Tenés, que se estrena en Valladolid con ese tanto que bien pudo costar tres puntos.

El jugador valenciano dejó un bonito detalle dedicando la diana convertida a su madre fallecida hace tres años: "Tenía muchas ganas de meter gol con el Real Valladolid y el primero se lo quería dedicar a ella. Llevo tres años desde que se fue sin levantar cabeza y este gol es para ella. Si cada gol puedo dedicárselo, toda mi familia estará contenta".

También analizó el partido realizado por el equipo: "Una pena que no haya servido el gol para ganar. Hemos hecho un gran partido. El míster me ha dado confianza y el partido me ha servido para demostrar quién soy. Noto que he vuelto a ser yo. El Real Valladolid tiene que ir a ganar a todos los campos, pero especialmente hoy con el míster. Le hemos echado mucha energía. Tenemos que irnos contentos con la imagen, pero el punto nos sabe a poco".

Además, reivindicó el papel de sus compañeros y achacó el momento más a la mala gestión de los resultados negativos en lo anímico: "No somos malos, el problema es que no hemos sabido gestionar los malos momentos que hemos tenido. Hemos acabado muy tocados con las situaciones que hemos vivido. Somos veintipico que queremos sacar todo por el Real Valladolid. Se va a ir viendo muchísimo más. A la gente no le podemos ni le tenemos que pedir nada. Sabemos que van a estar y les tenemos que sentir desde el primer momento. Es un partido muy importante en Zorrilla"