22 FEB 2026 - 14:00h.

ValladolidEl Real Sporting y el Real Valladolid se van a enfrentar este domingo a partir de las 14.00 horas en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini de la ciudad asturiana en el partido correspondiente a la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Sporting

Conocida simultáneamente una convocatoria de 20 jugadores con la baja de los lesionados Andrés Cuenca y Mamadou Loum, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial , ya se sabe el once del Sporting.

Borja Jiménez apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo un único cambio respecto al empate (1-1) ante el Albacete Balompié en el Estadio Carlos Belmonte de la localidad manchega el pasado fin de semana. De esta manera, entra Juan Otero por Andrés Ferrari, Justin por Nacho Martín y Eric Curbelo por Diego Sánchez.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador abulense: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Eric Curbelo, Brian Oliván; Manu Rodríguez, Justin; Jonathan Dubsin, Álex Corredera, César Gelabert; y Juan Otero.

Alineación del Pucela

Después de conocer una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del sancionado Clément Michelin y de los lesionados Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, ya se sabe la alineación del Pucela.

Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo tres cambios respecto a la derrota por goleada (5-1) contra el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la ciudad andaluza el pasado fin de semana. De esta manera, entran Iván Alejo por Clément Michelin en el lateral derecho, Julien Ponceau por Víctor Meseguer en el centro del campo y Sergi Canós Tenés por Lucas Sanseviero en la banda izquierda.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Victor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.