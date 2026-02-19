Redacción Valladolid 19 FEB 2026 - 11:19h.

La plantilla del Pucela se solidariza con la grave lesión de Guille Bueno: "Volverás más fuerte”

ValladolidEl Real Valladolid está sufriendo con varios contratiempos físicos esta temporada. Uno de ellos es el del lateral izquierdo Guille Bueno, que se lesionó de gravedad en el partido ante el Real Racing Club de Santander el pasado mes de enero en el Nuevo Estadio José Zorrilla. El defensor gallego presenta una rotura completa del ligamento cruzado anterior, un esguince de ligamento colateral interno y una lesión meniscal. Se espera que esto le pueda tener apartado de los terrenos de juego casi un año.

Ante esto, la entidad pucelana se reforzó en esa posición fichando en el mercado de invierno a Carlos Clerc, tras prácticamente un año de inactividad y también cuenta ahí con los vallisoletanos Iván Garriel y Hugo San.

Emotivo gesto

Mes y medio después de la grave lesión, su hermano gemelo, Hugo Bueno, que actualmente está jugando en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, quiso tener un buen detalle con Guille. Hugo marcó gol ante el Arsenal en el empate 2-2 de su equipo en la jornada 31 de la Premier y no dudó en levantarse su camiseta para mostrar un mensaje que decía: "Fuerza, hermano. Te quiero". A ello, como se puede ver a continuación, respondió Guille en Instagram: "Sin palabras".

Hugo Bueno suele ser titular en el conjunto inglés y tiene un valor de 9,5 millones de euros, ya que llegó incluso a jugar la UEFA Champions League con el Feyenoord de Rotterdam, una carrera que, a sus 23 años, va a un mayor nivel que la de su hermano.

Sin embargo, no son buenos tiempos para la familia Bueno. A la gravísima lesión de Guille, hay que sumarle que, a pesar de venir de marcar y empatar contra el líder, los lobos sólo ostentan 10 puntos en 27 jornadas, lo que les coloca colistas a 17 puntos de la salvación con 33 por jugarse. Es decir, tarea complicada la que tienen por delante para evitar un posible descenso a la English Football League Championship.