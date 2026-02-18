Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 18 FEB 2026 - 09:51h.

Tevenet, cesado tras siete partidos

Orta y el fichaje de Escribá por el Pucela: "La mejor decisión de esta temporada"

En poco tiempo, la figura de Luis García Tevenet pasó de estar muy cuestionada a, directamente, dejar de pertenecer al Real Valladolid. El 5-1 encajado en el Estadio Nuevo Los Cármenes completó el hartazgo de la afición con el entrenador, produciéndose el cese de Tevenet como entrenador.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después de una nueva y contundente derrota ante el equipo granadino, que, antes del partido, sólo le sacaba un punto en LALIGA Hypermotion. También, sobre la decisión del Club de destituir del banquillo al entrenador sevillano. Así lo expresaron en Twitter tras el resultado final y las palabras del entrenador:

En siete encuentros en total al frente, el técnico sevillano dejó al equipo pucelano en descenso con tan sólo cuatro puntos cosechados y 17 goles encajados, los mismos que con Guillermo Almada en 18 jornadas. Un bagaje que deja mucho que desear y que evidencia una clara crisis de resultados que se alarga en el tiempo: las victorias son espejismos y las 11 derrotas que lleva el equipo vallisoletano en lo que va de campaña, realidades.

Con la destitución ya oficializada, y sin contar a Sisi González, que estuvo una jornada como interino, Fran Escribá se convierte en el tercer entrenador esta temporada. Esto ya sucedió en la década de los años 80 y 90, más concretamente en la temporada 1994/1995, con Víctor Espárrago, Pepe Moré, Antonio Santos y Fernando Redondo. También, en la campaña 1986/1987 con Vicente Cantatore, Xabier Azkargorta, Antonio Santos y Pepe Pérez García en el banquillo.

El peligro de bajar a la Primera División de la RFEF está más presente que nunca y el club blanquivioleta es consciente de ello y ha tomado la decisión, aunque seguramente al técnico sevillano le sobraba el partido en Granada puesto que ya no se confiaba en él.