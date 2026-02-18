Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 18 FEB 2026 - 20:15h.

Estrecha relación con Víctor Orta

Orta y el fichaje de Escribá por el Pucela: "La mejor decisión de esta temporada"

El Real Valladolid ha vivido unas semanas convulsas con el banquillo del Real Valladolid. Luis García Tevenet fue destituido tras el bochorno en Granada y su sustituto es el técnico valenciano Fran Escribá. De hecho, el nuevo entrenador blanquivioleta ya fue presentado y dirigió su primera sesión al frente del Pucela, a puerta abierta y con el cariño de la gente, en la mañana de este martes.

Tras su paso por el Real Zaragoza, el técnico valenciano de 60 años cosechó 53 puntos en 33 partidos al frente del Granada CF en la pasada temporada después de coger al equipo en la séptima jornada en la decimoséptima plaza, con siete puntos de 21, y ser destituido en la 39 con 59 puntos, a tres del play off a falta de cuatro partidos. Ésta fue su última andadura en los banquillos, lo que supone que llevaba sin equipo desde mayo de 2025.

Como no podía ser de otra manera, los seguidores blanquivioletas han dado su opinión sobre la contratación del que va a tener que ser el salvador del Real Valladolid para intentar permanecer una temporada más en LALIGA Hypermotion:

Sin tener en cuenta a Sisi González, con la destitución de Tevenet ya oficializada, Fran Escribá se convierte en el tercer entrenador esta temporada. Algo similar ya pasó en la década de los años 80 y 90, más concretamente en la temporada 1994/1995, con Víctor Espárrago, Pepe Moré, Antonio Santos y Fernando Redondo. También en la campaña 1986/1987, con Vicente Cantatore, Xabier Azkargorta, Antonio Santos y Pepe Pérez García en el banquillo.

El peligro de bajar a la Primera División de la RFEF está más que presente y el club blanquivioleta es consciente de ello. Por eso ha tomado la mejor decisión posible, aunque seguramente a Tevenet le sobró el partido en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF.