El entrenador de porteros Pedro Ferrer, sancionado dos partidos

Fran Escribá recupera un delantero para el partido del Real Valladolid en Gijón

La dolorosa y bochornosa derrota del Real Valladolid 5-1 en Granada dejó una baja asegurada para la entidad blanquivioleta en su visita al Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini el próximo domingo a partir de las 14.00 horas para medirse al Real Sporting de Gijón, la de Clément Michelin que fue expulsado por doble amarilla en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

El lateral diestro francés vio dos cartulinas amarillas por entradas a destiempo y acabó expulsado con la consiguiente sanción de un encuentro, como ya ha estipulado el Comité de Disciplina de la RFEF. Uno más, dos choques en total, se perderá Pedro Ferrer, entrenador de porteros, por "actitudes de menosprecio y desconsideración hacia el equipo arbitral" que derivaron en su expulsión directa.

De hecho, en el acta se recoge que "fue expulsado en el minuto 83 por el siguiente motivo: dirigirse al cuarto arbitro en los siguientes términos: 'Vete a tomar por culo'. Dicha expulsión tuvo que ser redactada de forma manual debido a un error informático".

Esto genera que, aparte de las bajas por lesión que tiene el Pucela, Guille Bueno, Amath Ndiaye y Noah Ohio, hay que sumar también la de Michelin, que vuelve a provocar una situación compleja en el equipo al no tener un lateral derecho puro.

Iván Alejo, que ya está disponible tras cumplir tres encuentros de sanción, puede solucionar el problema y jugar en esa posición, aunque le perdería el equipo en zona ofensiva. La otra posibilidad es que juegue Ramón Martínez, central, para tener más posibilidades de no romper variantes ofensivas. Habrá que ver qué decide hacer Fran Escribá, que tiene ese principal embrollo en su llegada al banquillo y debe resolverlo de la mejor manera posible, ya que el ataque del Sporting con Jonathan Dubasin, César Gelabert o Juan Otero es una de las principales armas del equipo gijonés.