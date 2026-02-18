Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 18 FEB 2026 - 21:13h.

Llegó a jugar con el Sevilla en Primera

Ramón Martínez: "Era un salto que tenía que dar"

Compartir







Los primeros días en un nuevo destino suelen costar un poco, pero para Ramón Martínez la adaptación ha sido rápida por el respaldo del vestuario. Así lo expresó el propio futbolista, que quedó muy satisfecho tras sus primeros días en Valladolid: "He percibido mucha profesionalidad, un club grande y, sobre todo, la ambición de hacer las cosas bien. Yo creo que hay un equipo muy muy bueno. El Club transmite exigencia, tiene una buena afición también, un gran estadio y yo creo que transmite esa grandeza dentro del fútbol de querer tocar lo más alto".

Además, el zaguero explicó el motivo por el que eligió el Pucela como destino: "El Real Valladolid es un club histórico, uno de los que más veces ha estado en Primera, tiene una exigencia brutal y era un nuevo reto para mí. Desde el primer momento le di mi palabra al Valladolid de que iba a venir y, con la confianza de Víctor Orta y del Club, di el paso".

Sus inicios y referentes

El nuevo central blanquivioleta detalló cómo empezó su pasión por el fútbol en sus primeros pasos: "Soy un chaval de pueblo que viene de una familia normal y que le encanta el fútbol. Empecé en mi pueblo en el Muleño, recuerdo que me fichó el Villarreal con 12 añitos nada más y yo ahí ya sabía que quería ser futbolista. Esos años no lo pasé muy bien, pero yo ya sabía que iba a ir con todo para conseguir mi sueño".

También desgranó una conversación con el exblanquivioleta Pedro León Sánchez antes de llegar a la ciudad del Pisuerga: "He hablado con Pedro León y me ha dicho que está muy chula la ciudad, el Club y que, bueno, yo sé que dejo el listón bastante alto por aquí". Y manda un mensaje a la afición: "Ramón Martínez va a dejarse la vida por este club y espero que se sientan identificados con mi juego dentro del campo".