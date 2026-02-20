Adrián Gómez Sánchez 20 FEB 2026 - 15:35h.

Escribá recupera a Marcos André

La llegada de Fran Escribá y las esperanzas de la afición del Pucela: "Nuestro clavo ardiendo"

ValladolidEl Real Valladolid comienza su particular Liga, una de 16 jornadas en la que a priori debe ganar mínimo siete partidos para conseguir la permanencia en LALIGA Hypermotion. Para ello el entrenador elegido es Fran Escribá, que cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol español y ha ofrecido su primera rueda de prensa previa al encuentro que disputará el Pucela en el Estadio de El Molinón, correspondiente a la jornada 27 de la categoría de plata del fútbol español.

El técnico valenciano explicó como ha visto al equipo en sus primeros días al frente del conjunto pucelano y detalló que espera que ya se note su mano este mismo domingo en el feudo asturiano: "Hemos tenido tres sesiones de trabajo bueno y el equipo ha trabajado fenomenal. Esperamos que el domingo ya se note en el equipo. No he notado carencias a nivel táctico, más allá de que los resultados no hayan acompañado".

Además, valoró el encuentro y la entidad del rival que tendrán enfrente: "Es un partido muy exigente. El Sporting es un buen equipo con varios registros y jugamos en un campo que aprieta mucho". No obstante, también incidió en cómo quiere que salgan sus jugadores al campo y en una consigna clara, no ser excesivamente defensivos: "No queremos estar defendiendo cerca de nuestra portería, pero es un equipo que con espacios es muy peligroso. Siempre focalizamos en los delanteros, pero también la segunda línea tiene que aportar goles. Quiero dominar el partido, no quiero meterme atrás y estar cerca de mi portería. No me gusta dar pistas, ya lo veréis en las ruedas de prensa".

Habrá que ver por qué futbolistas apuesta Escribá para su alternativa en el banquillo blanquivioleta ante un rival de mucha entidad que pelea por el play off de ascenso a LALIGA EA Sports.