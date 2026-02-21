Adrián Gómez Sánchez 21 FEB 2026 - 11:33h.

Marcos André estará disponible, aunque dolorido

Fran Escribá recupera un delantero para el partido del Real Valladolid en Gijón

ValladolidEl Real Valladolid afronta un nuevo partido en LALIGA Hypermotion, este domingo a partir de las 14.00 horas ante el Real Sporting de Gijón en el Estadio de El Molinón. Este encuentro será el primero con Fran Escribá en el banquillo blanquivioleta, y el técnico valenciano contará con varias bajas, pero con un regreso reseñable en la delantera, el de Marcos André da Sousa.

Preguntado por la faceta ofensiva, el entrenador afirmó que va a “exigir mucho a los delanteros”. Eso sí, apuntó que “hoy en día la segunda línea tiene que aportar muchos goles. Estoy seguro de que los delanteros aportarán goles. Ese bloqueo en cuanto a la falta de goles también viene del colectivo por los resultados, son rachas”, dijo el entrenador pucelano sobre la falta de gol del equipo durante toda la temporada. Sabe que tiene el reto de revertir la situación e insistió en que “no es un problema futbolístico, sino más de buscar la línea de sacar el máximo rendimiento a la plantilla”. “El equipo ha hecho cosas bien, aunque no se reflejan en los resultados. Es un equipo muy comprometido. Recuperar la tranquilidad y la confianza en ellos. Tienen lo futbolístico y nuestro objetivo es recuperar a los jugadores”, explicó.

Respecto a los detalles de sus piezas sobre el campo, recordó que no le gusta “dar pistas”: “No voy a decir el sistema, pero hemos trabajado todos los escenarios”. Pero sí resaltó la presencia de Marcos André en la convocatoria, después del golpe sufrido en Granada. “Está dolorido, pero aguantó muy bien. Pidió entrenar el miércoles y ayer estuvo con nosotros. Aparentemente, estará en condiciones, aunque con dolor”, comentó.

Además, confirmó las bajas de “Amath Ndiaye, Noah Ohio y Guille Bueno”. “El resto, afortunadamente, está disponible”, apuntó. En cuanto a la presencia de canteranos, dijo que “siempre” ha debutado alguno con él y que seguirá “mirando” en las próximas semanas, pero no de cara a este partido para no perjudicar al filial llevando a jugadores que después puede que no tengan minutos.