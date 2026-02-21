Adrián Gómez Sánchez 21 FEB 2026 - 20:16h.

ValladolidEl Real Valladolid anunció el pasado 10 de diciembre a través de un comunicado que Amath Ndiaye sufrió la fractura de su peroné izquierdo en un entrenamiento todavía a las órdenes de Guillermo Almada. Tal y como confirmaron las pruebas diagnósticas practicadas al futbolista, el jugador vivió la fractura en su pierna y tuvo que pasar por el quirófano para restablecer su hueso. Ahora, a finales del mes de febrero, el extremo senegalés empieza a ver la luz al final del túnel.

El tiempo estimado de baja tras la intervención era de alrededor de cuatro a cinco meses, por lo que no se esperaba al jugador hasta el mes de abril, pero visto que Amath saltó en la mañana de este viernes a los Campos Anexos dos meses y 10 días después, es posible que el atacante pueda acortar plazos y estar disponible cuanto antes para aportar a la disciplina blanquivioleta en el tramo final de la temporada.

Fue la segunda vez en lo que va de campaña que el atacante tuvo que volver a ser intervenido. La primera sucedió tras el encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa, cuando, a raíz de un encontronazo fortuito durante el encuentro liguero, sufrió una triple fractura: fronto - orbitaria, hueso malar y arco cigomático.

Dos lesiones que le han impedido tener la continuidad requerida para poder aportar al equipo y dar un mayor dinamismo al ataque blanquivioleta. De hecho, a pesar de llevar dos meses lesionado, sigue siendo uno de los máximos goleadores con cuatro goles anotados que han dado puntos al Pucela en varios partidos este curso.

El equipo pucelano cuenta con dos jugadores que no están a buen nivel en la banda izquierda: Stipe Biuk y Sergi Canós Tenés y el regreso de Amath en las próximas semanas sería una noticia muy positiva.