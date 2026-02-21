Adrián Gómez Sánchez 21 FEB 2026 - 16:53h.

En descenso y un punto por encima

El Pucela, con dos sancionados a El Molinón

ValladolidLa convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar al Real Sporting de Gijón, correspondiente a la Jornada 27, sexta de la segunda vuelta, de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 14.00 horas en el Estadio El Molinón.

El entrenador del Pucela, Fran Escribá, mantiene las bajas de Amath Ndiaye, Noah Ohio y Guille Bueno. Además, el técnico tiene la ausencia de Clément Michelin, que se encuentra sancionado por su expulsión en Granada. El técnico valenciano, que debuta al frente del equipo recupera para la causa a Iván Alejo, Mathis Lachuer y Marcos André da Sousa, que estaban sancionados o tocados anteriormente.

Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, como Iván Garriel, de las categorías inferiores, el entrenador ha decidido no llamar al único futbolista del filial que estaba en dinámica del primer equipo desde hace varios meses, el lateral izquierdo Hugo San.

Ésta es la lista completa de los 23 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante el Sporting de Gijón correspondiente a la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este domingo en el Estadio El Molinón a partir de las 14.00 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Guilherme Fernandes

Centrales

• David Torres

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Iván Garriel

Centrocampistas

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Mario Maroto

• Julien Ponceau

• Stanko Juric

• Mathis Lachuer

Extremos

• Sergi Canós Tenés

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

• Iván Alejo

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Vegard Erlien