Agencia EFE Redacción Valladolid 22 FEB 2026 - 16:32h.

Un regreso ilusionante: Amath, de vuelta a los entrenamientos del Pucela

Jornada 27 de LALIGA Hypermotion

ValladolidTablas (2-2) en el Estadio de El Molinón Enrique Castro, Quini entre el Real Sporting y el Real Valladolid que de poco sirve a ambos tras un encuentro con dominio repartido en diferentes fases que ambos conjuntos aprovecharon para traducir en goles.

El partido arrancaba con un marcado dominio de balón rojiblanco que bien pronto se traducía en el primer gol del encuentro, obra de Juan Otero en una chilena desde el interior del área que trazaba una parábola perfecta batiendo a Guilherme Fernandes.

El paso de los minutos iba beneficiando al Pucela, que comenzaba a tener toda la regularidad con balón que le había faltado en el primer tramo de encuentro. A pesar de no sumar ocasiones de especial peligro, al filo del descanso, el conjunto visitante encontraba el premio a su insistencia en un saque de esquina que peinaba Iván Alejo y que, ya sobre la línea de gol, remachaba en última instancia Stanko Juric con la rodilla (1-1), justo antes de que el balón entrase en la portería. Un gol que dejaba grogui al Sporting y que añadía más tiempo al añadido previo al descanso, una combinación fatal para los locales, que cometían un error nada más reiniciar el juego, poniendo en bandeja la contra visitante con un pase al espacio de Carlos Clerc, que Sergi Canós Tenés aprovechaba para batir con calidad a Rubén Yáñez (1-2).

Ida y vuelta de locura

El segundo tiempo devolvía el dominio de la posesión a los locales, que daban un paso adelante en busca del empate y sumaban una ocasión de peligro bien pronto con un tiro del recién ingresado al césped Gaspar Campos desde dentro del área que se iba directamente fuera.

El Sporting mantenía el bloque alto y eso facilitaba que el Real Valladolid también sumara sus opciones al contragolpe, sumando una gran ocasión en botas de Peter Federico González, que no acertaba a definir cuando llegaba libre de marca a culminar un ataque vertical por el segundo palo.

No era hasta la recta final, cuando el Sporting lograba igualar de nuevo el partido, poniendo el 2-2 final con un cabezazo de Pablo Vázquez desde el interior del área tras un centro por la banda derecha de Otero. Un empate después de un duelo con fases muy marcadas de dominio para uno y otro equipo y que deja insatisfechas a ambas escuadras, con los vallisoletanos ocupando aún puestos de descenso y los gijoneses sin lograr asaltar las posiciones de promoción de ascenso.