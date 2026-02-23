Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 12:49h.

Más allá de lo deportivo, la hinchada maña protesta ante el abandono

La posible destitución de Rubén Sellés y cuatro candidatos al banquillo del Real Zaragoza

ZaragozaNo será una semana sencilla para el Real Zaragoza. La derrota en Andorra y la imagen del equipo que aún dirige Rubén Sellés agrava la peligrosa situación del club en LALIGA Hypermotion. De momento no se esperan decisiones, pero la propiedad aborda diferentes escenarios con técnico y director deportivo en el foco. Y por si no bastara con lo deportivo, lo social aumenta la herida.

La afición blanquilla lleva mucho tiempo protestando contra la gestión a distancia de Jorge Mas. La ausencia del máximo responsable del club no se entiende, así como también se critica la figura de Fernando López, Director General del Zaragoza.

La afición del Zaragoza y una denuncia común en Andorra

Más allá de fichajes, entrenadores y el futuro estadio, la afición zaragocista afronta este lunes con la preocupación por el abandono sufrido en Andorra. El aficionado que se ofreció a sacar entradas para el partido del pasado domingo acabó quedándose fuera. Desde el pitido final del encuentro, el club no se ha pronunciado al respecto de forma pública.

Esta situación ha provocado otra oleada de críticas hacia la propiedad con decenas de reacciones y una denuncia común. Estos son algunos de los muchos ejemplos:

La crónica en Andorra

En el minuto 7, Josep Cerdà avanzó en el electrónico al FC Andorra. El extremo de Pollença sorteó a dos defensores del Real Zaragoza y batió con un chute raso al portero Esteban Andrada. La fragilidad defensiva de los maños fue una total evidencia y más delante de un jugador de muchísimo talento individual. Los de Rubén Sellés no reaccionaron y en el minuto 23 llegó el 2-0. Yeray Cabanzón sirvió un córner y Josep Cerdà remató de cabeza totalmente sólo. Nueva muestra de indolencia defensiva de los visitantes que se estaban jugando demasiado como para cometer esos errores tan clamorosos a nivel defensivo.

Con el 2-0, los locales continuaron dominando a placer aunque no estuvieron muy finos en el final de las jugadas. En el minuto 37, Yeray Cabanzón obligó a Esteban Andrada a actuar y el portero argentino envió a córner con una buena mano. El FC Andorra, con un 'Lauti' De León nada inspirado arriba, pudo anotar el 3-0 con un chute cruzado de Imanol, pero el balón se fue a fuera fregando el palo. En los primeros 45 minutos, el Real Zaragoza ni apareció sobre el terreno de juego.

En la reanudación y a los cinco minutos, los de Rubén Sellés se quedaron con un jugador menos por la segunda amarilla a Pablo Insua. El defensa central gallego cometió una dura entrada a Sergio Molina y Eder Mallo no lo dudó en mostrarle la segunda tarjeta. Pese a quedarse con uno menos, el Real Zaragoza recortó diferencias con un espectacular gol desde fuera del área de Dani Gómez en el minuto 52. El delantero de Alcorcón colocó el balón en la misma escuadra de la portería defendida por Jesús Owono.

El FC Andorra reaccionó y en el minuto 58, 'Lauti' De León volvió a fallar un gol claro después de un centro por la izquierda de Imanol. El portero Esteban Andrada rechazó el remate a bocajarro. Cuatro minutos después, 'Lauti' De León cedió a Min-su y el coreano desde la frontal obligó a actuar de manera muy acertada a Esteban Andrada que envió a córner. El Real Zaragoza no creó ninguna oportunidad clara de gol, pero hizo sufrir a un FC Andorra que no dio la misma imagen que en la primera parte.