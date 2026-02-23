La Cultural valora destituir al Cuco Ziganda y se fija en Óscar Gilsanz

Celia Pérez 23 FEB 2026 - 17:19h.

El equipo lleva diez jornadas sin conocer la victoria

Diez partidos sin ganar y hundidos en la vigésima posición, la Cultural Leonesa atraviesa una delicada situación que pone el punto en el Cuco Ziganda. Con un equipo que no es capaz de encontrar la senda del triunfo, todas las miradas se posan en un posible cambio en el banquillo con Óscar Gilsanz en la mesa.

Y es que, según ha podido saber ElDesmarque, la Cultural está valorando cambiar de entrenador y ahí habría surgido el nombre de Óscar Gilsanz. El que fuera entrenador del Dépor, y sin equipo desde entonces, estaría sobre la mesa como posible candidato a tomar las riendas del equipo en caso de que el club decida destituir a Ziganza.

De esta forma, Óscar Gilsanz podría regresar de nuevo a los banquillos después de que el club herculino decidiera apostar por Antonio Hidalgo para esta nueva campaña y ofrecerle a él la coordinación de la Escuela de Entrenadores y de los Proyectos Formativos Externos, algo que acabó rechazando. Ahora podría volver a primera plana en un equipo que necesita recuperar sensaciones para conseguir la permanencia.

La Cultural viene de empatar frente al Leganés

Un gol a los ochenta y nueve minutos de Luis Asué permitió a Leganés rescatar un agónico empate ante una Cultural Leonesa que pareció más cerca que nunca de lograr un victoria que se le resiste a los del Cuco Ziganda desde hace más de dos meses en el equipo.

Una igualada que no sirvió ni a madrileños ni a leoneses. Los pepinero vio truncada una racha de tres victorias consecutivas en su estadio, para alejarse de unos puestos de descenso que sigue viendo peligrosamente cerca, y la Cultu manteniendo una crisis más que acuciante de resultados en la que no consigue ganar y sumar de tres para abandonar los puestos de descensos.