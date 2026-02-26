El equipo de Iñigo Pérez está clasificado directamente para octavos de final y estará tres meses sin jugar

Sorteo de octavos de la Champions League: fecha, horario y cuadro completo de cruces 2026

El Rayo Vallecano está viviendo meses tranquilos en términos europeos. El pasado mes de diciembre, el equipo de Iñigo Pérez consiguió finalizar la Fase Liga en 5ª posición, logrando el billete directo a octavos de final y ahorrándose tener que disputar la ronda previa del playoff. Teniendo en cuenta que en esta tercera competición europea sólo hay seis jornadas, y no ocho, los madrileños llegarán a la ronda de octavos tras tres meses sin competir en Europa.

Cuándo juega el Rayo Vallecano en Conference League

El Rayo tendrá que volver a activar el 'modo Europa' el próximo mes de marzo. Este viernes se llevará a cabo, a las 14:00 horas, el sorteo definitivo de octavos de final y del cuadro completo de emparejamientos. Será entonces cuando los vallecanos conozcan a su rival en la próxima ronda y todos sus posibles rivales hasta la gran final, que se jugará el 27 de mayo en Leipzig.

El partido de ida de octavos se final se jugará el próximo jueves 12 de marzo, mientras que la vuelta se jugará una semana más tarde, el jueves 19 de marzo. Entre medias, tendrán que jugar nada menos que ante el Barça en el Camp Nou. El Rayo partirá como cabeza de serie en el sorteo de octavos, por lo que disputará el partido de vuelta en Vallecas. Por contra, su ubicación en el cuadro hará que tenga que jugar unos hipotéticos cuartos y unas hipotéticas semifinales con la vuelta a domicilio.

Los posibles rivales del Rayo y el cuadro de la Conference

Los dos posibles rivales del Rayo saldrán del playoff de dieciseisavos. Si le toca por el lado izquierdo del cuadro, se medirá al ganador del Lech Poznan-Kups Kuopio (2-0 para los polacos en la ida). Y si le toca en el lado derecho del cuadro, se medirá al ganador del Samsunspor-Shkëndija (1-0 a favor de los turcos en la ida).