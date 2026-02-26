La nueva norma da el factor campo a los equipos mejores clasificados, pero ese factor se puede 'robar'

La UEFA ha introducido una nueva norma a la hora de definir el factor campo en las eliminatorias de la Europa League. El pasado curso, el equipo mejor clasificado jugaba la vuelta en casa tanto en el playoff como en octavos de final, pero el resto de eliminatorias se decidían por sorteo. Esta temporada, en cambio, se establece que la clasificación de la Fase Liga marcará la condición de local o visitante de cada equipo en todas las eliminatorias de la competición, hasta semifinales. Pero hay una letra pequeña en ese nueva norma: el factor campo se puede 'robar'.

Cómo funciona el factor campo en la Europa League

La norma es algo compleja de explicar. Los equipos mejor clasificados jugarán la vuelta en casa siempre que sigan avanzando todos los cabezas de serie. Es decir, que si un equipo que llega del playoff elimina a un cabeza de serie que estaba mejor clasificado que su siguiente rival, le arrebata ese factor campo.

La UEFA lo explica de la siguiente manera: "Dado que los equipos quedaron posicionados en el cuadro tras el sorteo de los playoffs eliminatorios y los octavos de final, los emparejamientos y el orden de los partidos ya han quedado determinados por la posición de los equipos en los sorteos de las rondas anteriores. Los equipos que se clasifican en los octavos de final siguen el camino del cuadro hasta la final y, al igual que en las rondas anteriores, el equipo que figura en la fila inferior de cada emparejamiento jugará el partido de vuelta de la eliminatoria correspondiente en casa".

Esa última frase es la clave para entender el cuadro de cruces de la Europa League: la vuelta de cada cruce se jugará en el estadio del equipo que aparece en la parte inferior del cuadro. En el playoff y en los octavos de final, siempre será en el equipo del mejor clasificado, pero en cuartos y semifinales la situación puede cambiar. Y eso explica, también, que los dos primeros clasificados, Olympique de Lyon y Aston Villa en este caso, partan siempre desde la zona más baja del cuadro con el objetivo de tener ese factor campo siempre a favor. Pero si alguien le elimina, como podría ser el propio Celta en octavos, le 'robaría' ese factor.

El Celta de Vigo puede robar el factor campo a Lyon o Aston Villa

Para entenderlo, lo más sencillo es poner un ejemplo práctico. El Celta (16º) jugará la vuelta de playoff ante el PAOK (17º) en su estadio. En octavos se medirá al Olympique de Lyon (1º) o Aston Villa (2º), los dos primeros clasificados, por lo que disputará la vuelta a domicilio. Hasta ahí todo correcto.

El caso es que si el Celta elimina a Lyon o Aston Villa, les robará ese factor campo tanto en cuartos como en semifinales, ya que parte desde la zona baja del cuadro en todos sus enfrentamientos. Se enfrente a quien se enfrente, los celestes jugarían la vuelta en Balaídos en las dos últimas rondas, en caso de avanzar.

El Betis lo perdería en semifinales

El Betis (4º), de momento, está a la espera de conocer su ubicación en el cuadro definitivo, algo que se realizará en el sorteo de octavos de este viernes. Parte desde el segundo grupo de cabezas de serie, lo que significa que tendrá el factor campo a favor en octavos y en cuartos, pero lo perderá en semifinales, donde se cruzaría con los dos primeros cabezas de serie.

Su rival saldrá de los ganadores entre el Viktoria Plzen-Panathinaikos (2-2 en la ida) y Nottingham Forest-Fenerbahce (0-3 para los ingleses en la ida). Los verdiblancos jugarán la vuelta de octavos en La Cartuja, ya que parten desde el top 8. Debido a su ubicación en el cuadro, también jugarán la vuelta en casa en unos posibles cuartos de final, sea contra quien sea, ya que su duelo saldrá de los cruces de los terceros cabezas de serie (Oporto 5º, Braga 6º y sus cruces).

Pero si llega a semifinales, jugará la ida en casa y la vuelta fuera. ¿Por qué? Porque ahí se cruzaría contra el grupo de los dos primeros cabezas de serie, que serán el Lyon (1º) o el Aston Villa (2º). Esos dos equipos, que parten desde lo más bajo del cuadro, sí tendrán el factor campo a favor en todas sus eliminatorias, pero si algún club les elimina por el camino (podría ser el Celta), se lo arrebataría.