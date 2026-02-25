Alberto Bravo 25 FEB 2026 - 16:43h.

Claudio Giráldez ha citado a un total de 25 jugadores en el estreno de Álvaro Núñez

Giráldez, el peligro de un PAOK en cuadro y la ausencia del SAOT en Europa League: "No lo veo lógico"

VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial la lista de convocados con la que buscarán clasificarse para la siguiente ronda de la Europa League. Este jueves los pupilos de Claudio Giráldez recibirán al PAOK Salónica en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la competición en el estadio de Balaídos. El técnico ha citado a un total de 25 jugadores.

Claudio Giráldez no puede contar por lesión con Pablo Durán. El delantero sufrió ante el RCD Mallorca un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. El técnico confirmó que era la única baja segura antes de hacer pública la lista de convocados.

También avanzó que Álvaro Núñez "va a recibir el alta" tras varias semanas entrenándose con el grupo tras llegar traspasado este mercado de invierno procedente del Elche. "Va a estar disponible para el partido, a ver qué pasa con Sotelo que llega más justo", reveló Claudio Giráldez.

Finalmente Hugo Sotelo, que también se ejercitó con normalidad este miércoles en Afouteza, no ha recibido el alta médica. El centrocampista se queda fuera de la lista de convocados. En el entrenamiento de este miércoles celebrado en la Ciudad Deportiva Afouteza estuvieron presentes Andrés Antañón y Ángel Arcos, jugadores del Celta Fortuna. Ninguno de los dos terminó entrando en la lista de convocados. La única baja por decisión técnica es la de Franco Cervi.

Claudio Giráldez deberá hacer dos descartes este jueves. Uno será Marc Vidal, tercer portero, el otro saldrá de la larga lista de 12 defensas que ha citado para este partido ante el PAOK Salónica.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Marc Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Mihailo Ristic, Javi Rodríguez, Manu Fernández, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Álvaro Núñez.

Mediocampo: Ilaix Moriba, Miguel Román, Matías Vecino, Fer López.

Delantera: Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferrán Jutglà, Jones El-Abdellaoui.