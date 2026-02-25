Alberto Bravo 25 FEB 2026 - 15:53h.

Recordó que "en un milímetro" todo puede cambiar como sucedió en el partido de ida

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, eludió el papel de favorito para su equipo, que encara el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League con una mínima ventaja. Los vigueses vencieron 1-2 en el Toumba Stadium al PAOK Salónica, que aterrizó este martes en Peinador con un equipo plagado de bajas. Hasta ocho titulares no estarán este jueves en Balaídos.

"Estamos centrados en afrontar un partido contra un equipo que va a salir con poco que perder, como dijo su entrenador al acabar el partido de ida. La ventaja que tenemos es un gol y pasa mil veces en un partido que se puede remontar un gol. Nuestro objetivo es salir a por más, a ganarlo", indicó.

El técnico porriñés desconfía del PAOK Salónica, pese a que su entrenador, el rumano Razvan Lucescu, no podrá contar con varios de sus habituales titulares, incluido el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias: "Como aprendimos en el partido de ida, en un milímetro puede cambiar un partido por completo, de un 0-3 a un 1-2".

Recordó Giráldez que su rival podrá jugar "con el factor sorpresa" por la plaga de lesiones que sufre: "En los dos partidos que hemos disputado contra ellos ya han tenido momentos de dominarnos, de generarnos peligro. En la ida estuvimos en bloque bajo mucho más tiempo del que nos gustaría. Tienen recursos para hacernos daño y, además, con esa situación de sorpresa de no saber bien del todo cómo pueden armar su parte ofensiva".

"Intentaremos estar lejos de nuestra propia portería, ser agresivos y ambiciosos. También pretendemos tener la mente abierta para lo que pueda hacer el rival. otro día ya modificó cosas en el descanso y en el partido de Liga de este fin de semana jugó con dos puntas", advirtió.

Por último confesó que no le parece normal que la Europa League no cuente con la tecnología del SAOT para regular los fuera de juego: "No lo veo lógico pero esperemos que poco a poco se vayan mejorando los medios para que el videoarbitraje tenga más sentido y sea más justo para los equipos que estamos compitiendo. Ojalá este tipo de errores o decisiones más dudosas hagan agilizar este proceso de modernización de las competiciones".