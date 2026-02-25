Alberto Bravo 25 FEB 2026 - 13:41h.

El defensa ha recibido el alta médica tras llegar a Vigo lastrado por una pubalgia

Álvaro Núñez , primera vez en Balaídos: "Me quedé flipado"

Compartir







VigoÁlvaro Núñez tiene el alta médica. Así lo ha desvelado Claudio Giráldez en sala de prensa. Los servicios médicos del Celta de Vigo han determinado que el defensa de 25 años está en perfectas condiciones para poder debutar con la celeste si así lo estima el técnico. El vasco llegó a Vigo, traspasado por el Elche CF, aquejado por una pubalgia. Tras casi un mes de entrenamientos con el resto del equipo el futbolista ya está listo.

El Celta de Vigo pagó algo menos de un millón de euros por su fichaje aunque el Elche, en distintos conceptos puede llegar a ingresar alrededor de un millón y medio de euros. Álvaro Núñez, que lleva arrastrando una pubalgia los últimos nueve meses, se cayó definitivamente el pasado 17 de enero.

Con el Elche se perdió los partidos ante Sevilla, Levante UD y FC Barcelona. Ya con el Celta no pudo jugar contra CA Osasuna, RCD Espanyol, PAOK Salónica y RCD Mallorca. En total se ha perdido siete encuentros en el último mes de competición. En Vigo eran conscientes de esta situación. Su fichaje fue una oportunidad de mercado pensando en la salida de Óscar Mingueza a final de temporada.

El martes, en el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Afouteza, se ejercitó con absoluta normalidad. Ahora deberá ponerse al mismo ritmo de competición que el resto de sus compañeros. "Álvaro está disponible, ha entrenado un par de semanas con buen ritmo y con buenas sensaciones. Queremos meterlo en nuestra dinámica", explicó Claudio Giráldez que no quiso confirmar si entrará en la lista de Europa League ante el PAOK Salónica este jueves o el domingo ante el Girona.