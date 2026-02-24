Alberto Bravo 24 FEB 2026 - 16:03h.

El defensa aún no ha podido debutar con el Celta tras llegar lesionado desde el Elche

El proceso de recuperación de Álvaro Núñez: "Espero que sea un periodo corto"

VigoEl defensa Álvaro Núñez, quien todavía no ha podido debutar con el Celta de Vigo a causa de la pubalgia que arrastra de su etapa en el Elche CF , entró este martes en la parte final de la recuperación de su lesión con su reincorporación al trabajo con el grupo. Esta semana podría recibir el alta médica y entrar en su primera convocatoria tras llegar a Vigo el pasado 2 de febrero.

El tercer y último fichaje invernal del equipo gallego se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza, por lo que está descartado que pueda entrar en la convocatoria para el partido europeo de este jueves contra el PAOK. Aún así los planes que tiene el club apuntan a que su primera citación podría llegar dos días después, ante el Girona en Liga.

"Ya está con normalidad en cuanto a las tareas que está haciendo, no en el ritmo pero sí en las tareas", reveló Claudio Giráldez en rueda de prensa. "En cuanto coja ritmo estará en disposición de poder entrar", había señalado el técnico celeste este pasado sábado antes de medirse al RCD Mallorca. "Lo está haciendo cada vez a mejor ritmo aún le queda un poquito", agregó.

El que también podría reaparecer esta semana, si así lo estima conveniente Claudio Giráldez, es el centrocampista Hugo Sotelo, ya recuperado del esguince de tobillo que sufrió el pasado 16 de febrero y que le obligó a perderse los últimos dos encuentros de su equipo, contra el PAOK en Salónica y frente al Mallorca en Balaídos.

En el duelo ante el conjunto balear cayó lesionado el delantero Pablo Durán, quien deberá permanecer unas dos semanas de baja después de que la resonancia magnética revelara que sufre un esguince leve en la rodilla izquierda. La lesión del atacante tomiñés se quedó en un susto tras abandonar el campo entre lágrimas temiéndose una grave lesión en su rodilla.