Dos semanas de baja por el esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda

VigoPablo Durán, delantero del Celta de Vigo, estará "en torno a dos semanas de baja" después de que la resonancia magnética a la que fue sometido este lunes por los servicios médicos celestes. Esta reveló que sufre "un esguince leve de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y una contusión ósea".

De esta manera la lesión del tomiñés se queda en un gran susto tras ver como abandonaba entre lágrimas el campo este domingo durante la disputa del partido, correspondiente a la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS, ante el RCD Mallorca. En ese momento se temió en que pudiese sufrir una grave lesión de rodilla.

El atacante gallego, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez frente al conjunto bermellón, se lesionó en el minuto 44 de la primera mitad. Pablo Durán intentó seguir sobre el terreno de juego, tras ser atendido en primera instancia por los servicios médicos, pero tras volver a ingresar al campo acabó siendo sustituido por el sueco Williot Swedberg.

Esta esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda le impedirá disputar el duelo europeo del próximo jueves contra el PAOK Salónica, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, y los dos próximos compromisos ligueros contra Girona y Real Madrid.

Iago Aspas, capitán del equipo, ya había avanzado que la lesión de su compañero se iba a quedar en un gran susto adelantando incluso el tiempo de baja: "Tenia una pequeña molestia, parecía que no era nada pero hay que hacer pruebas. A ver si se queda en un par de semanitas".

En la misma línea se manifestó este domingo Claudio Giráldez: "Esperemos no sea algo importante pero unos días, evidentemente, tendrá que estar fuera". El partido más complicado de gestionar será en Montivili ante el Girona. El técnico no puede contar con Borja Iglesias por acumulación de amarillas por lo que pocas horas después de medirse al PAOK Salónica deberá conformar un ataque sin dos de sus delanteros con más minutos de juego.